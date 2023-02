Hogwarts Legacy bekommt wohl Fortsetzungen – Warner Bros. spircht von „long-term Franchise“

Worum es in etwaigen Fortsetzungen gehen könnte, wird natürlich nicht gesagt. Man könnte natürlich direkt an die Geschehnisse aus „Hogwarts Legacy“ anknüpfen, wäre aber nicht an diese Zeit gebunden. Mit der Schule und der Umgebung hat man eine Map geschaffen, die sich um Grunde immer wieder neu nutzen ließe. Immerhin gehen Harry Potter und seine Freund*innen knapp 150 Jahre nach den Ereignissen des Spiels auf die selbe Schule mit den selben Klassenzimmern, Gemeinschaftsräumen und Hallen.

Ein Erfolg auf ganzer Linie. Dabei muss aber noch bedacht werden, dass das Spiel bisher nur für PS5 , Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Die Versionen für PS4 , Xbox One und Nintendo Switch erscheinen erst später im Jahr und dürften dafür sorgen, dass das Spiel auch weiterhin in aller Munde bleibt.

In einem Gespräch mit Variety hat sich David Haddad der Präsident von Warner Bros. Games, zum Erfolg des Spiels geäußert. Demnach sehe man „Hogwarts Legacy“ als „long-term Franchise“. Da es keine DLCs geben wird, kann das eigentlich nur bedeuten, dass es weitere Ableger in der Welt geben soll. Bei den Zahlen, die Haddad vorlegt, ist das auch keine Überraschung. Nur sechs Tage nach dem Release sah es folgendermaßen aus:

