Hogwarts Legacy: Laut Entwickler gibt es „derzeit keine Pläne“ für DLCs

Auch wenn mit Hogwarts Legacy für viele Fans ein Traum in Erfüllung geht, so werden einige Aktivitäten und Schauplätze der Wizarding World bislang im Spiel vermisst. Zwar könnte dies mit Erweiterungen behoben werden, doch sei derzeit nichts dergleichen in Planung.

Gerüchte um Hogwarts Legacy DLCs

Vor einigen Tagen machte ein Leak die Runde, in dem Dataminer zwei Einträge in den Spieldateien entdeckt haben wollen. Hinter den Bezeichnungen „DLC unused“ und „Size: no size“ müssen sich jedoch nicht zwangsläufig große, downloadbarer Inhalte verstecken.

Hierbei könnte es sich genauso gut um kleinere Fehlerbehebungen oder Addons handeln, wie die Erfahrungen der vergangenen Monaten zeigen. Auch die Inhalte der Deluxe Edition wurden in den Quellcodes als DLC bezeichnet.

Hogwarts Legacy bekommt vorerst kein DLC

Während des IGN Fan Festes vergangene Woche äußerte sich Alan Tew, Game Director von „Hogwarts Legacy“, zu den Spekulationen. In einem Twitter Post heißt es:

„Das Studio hat derzeit keine Pläne, zusätzliche Inhalte für sein Wizarding World RPG zu veröffentlichen.“

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Im Gespräch erklärte Tew, dass das Team von Avalanche Software so damit beschäftigt war, das Spiel für den Launch vorzubereiten, dass es noch nicht geplant hat, irgendwelche Erweiterungen zu veröffentlichen.

„Wir haben verzweifelt daran gearbeitet, [Hogwarts Legacy] zum Leben zu erwecken, deshalb gibt es im Moment keine Pläne für ein DLC“, so Alan Tew.

Das heißt natürlich nicht, dass etwaige Erweiterungen gänzlich ausgeschlossen sind. Schließlich wird hier lediglich vom aktuellen Status Quo und der näheren Zukunft gesprochen. Es wundert auch nicht, bedenkt man, dass die Versionen für für PS4 und Xbox One (4. April) und Nintendo Switch (25. Juli) noch ausstehen.

Diese DLCs wünschen sich Fans von Hogwarts Legacy

Sollte es irgendwann zu zusätzlichen Inhalten kommen, steht spielbares Quidditch wohl auf Platz 1 der Wunschliste vieler Spieler*innen. Die Vorraussetzungen für den magischen Sport sind bereits gegeben, lediglich die Spielmechaniken fehlen.

Aber auch Quests wie das Trimagische Turnier oder ein Bezug zum Zaubereiministerium stehen hoch im Kurs. Immerhin reagiert WB Games Support auf derlei Kommentare und Anfragen bei Twitter, was doch etwas Hoffnung macht:

„Wir freuen uns über Ihr Interesse an Hogwarts Legacy. Wir werden dem Spielteam gerne mitteilen, dass Sie dies in einem zukünftigen Update verfügbar sehen möchten. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie noch etwas benötigen. Vielen Dank!“

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen