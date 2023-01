Den gesamten Leak findet ihr in einem Post auf Reddit . Dieser enthält allerdings auch einige Spoiler zum Spiel, wenn ihr „Hogwarts Legacy“ also auf eigene Faust erkunden und erleben wollt, solltet ihr lieber den Release abwarten. Neben den Inhalten, die im Spiel vorhanden sind, sind auch jene Inhalte interessant, die es nicht in das fertige Produkt geschafft haben.

Wenige Wochen vor Release hat es jetzt einen umfangreichen Leak gegeben, der Einblicke in die Entwicklungsgeschichte des Spiels gibt. Die Ambitionen waren wohl von Anfang an hoch, eventuell sogar zu hoch. Geplante Inhalte mussten wohl gestrichen werden, darunter auch die von Fans gewünschte Sportart Quidditch .

BELIEBTE NEWS

Akkurat: The Last of Us-Clicker haben die selben Synchronsprecher wie im Spiel

Hogwarts Legacy: Leak enthüllt Nebenquests – ihr könnt nach Askaban reisen!

The Last of Us: Wer sind die rebellischen Fireflies?

Es kommt noch mehr Silent Hill, unter einer Bedingung

The Last of Us: Wer ist Tommy in der Serie?

Hogwarts Legacy: Diese Inhalte sollten im Spiel sein, wurden dann gestrichen

Hogwarts Legacy: So lange ist die angebliche Spielzeit

MontanaBlack zahlt 200 Euro für Bogen in Minecraft, Reaktionen der Fans sind gespalten

The Last of Us: Was ist der Cordyceps-Pilz eigentlich genau?

The Last of Us: Wer ist Marlene in der Serie?