Die Rückkehr dieses Charakters in Resident Evil Requiem wäre atemberaubend!

Resident Evil Requiem steht kurz vor dem Release am 27. Februar 2026, und die Diskussionen um potenzielle Überraschungen im Spiel nehmen zu. Während Leon S. Kennedy bereits offiziell bestätigt ist, könnte die Rückkehr einer anderen Figur für noch größere Begeisterung sorgen: Ada Wong. Ihre mögliche Rückkehr würde nicht nur die Fans elektrisieren, sondern das Storytelling und das Gameplay des neunten Hauptteils maßgeblich prägen.

Warum Ada Wong die größere Überraschung wäre

Welche Rolle spielt Ada Wong in der Resident-Evil-Tradition? Ada Wong ist seit ihrem ersten Auftritt in Resident Evil 2 eine ikonische Figur der Reihe. Ihre Beziehung zu Leon, geprägt von Spannung und unerfüllter Nähe, hat Fans über Jahrzehnte hinweg beschäftigt. In jedem Hauptspiel, in dem Leon auftritt, war Ada bisher ebenfalls präsent – sei es als NPC oder sogar als spielbarer Charakter, wie zuletzt in der Separate-Ways-Erweiterung des Resident Evil 4 Remakes.

Diese enge narrative Verflechtung macht es fast unausweichlich, dass Ada auch in Resident Evil Requiem erscheint. Ihre Abwesenheit würde gegen eine langjährige Tradition verstoßen, und ihre Anwesenheit könnte ein zentrales Story-Element darstellen – insbesondere, wenn es darum geht, Leons Entwicklung weiterzuerzählen oder gar seine emotionale Seite zu beleuchten.

Was spricht für Adas Rückkehr in Resident Evil Requiem?

Gibt es Hinweise auf ihre bevorstehende Enthüllung? Die Enthüllung von Leon bei den Game Awards 2025 war trotz vorheriger Leaks ein Höhepunkt des Marketings. Dass Capcom bis dahin Leons Beteiligung zurückgehalten hat, lässt vermuten, dass noch größere Enthüllungen für den offiziellen Release oder die Resident Evil Showcase bevorstehen. Ada, deren Konzeptzeichnungen für Resident Evil Village gestrichen wurden, könnte bewusst für Requiem aufgespart worden sein.

Ein Auftritt von Ada würde nicht nur die Nostalgie bedienen, sondern der Geschichte Tiefe verleihen. Ihre Rolle als ambivalente Figur zwischen Heldin und Antiheldin ist ideal, um das moralische Spannungsfeld zu erweitern, in dem sich auch Grace Ashcroft – die neue Hauptfigur – bewegt.

Das Spiel mit Erwartungen: Drei spielbare Charaktere?

Wie könnte Ada ins Gameplay integriert werden? Resident Evil Requiem setzt die Reihe der zwei geteilten Protagonisten fort. Während Grace sich eher defensiv und schleichend durch Survival-Horror-Abschnitte bewegt, ist Leon kampferprobt und offensiv unterwegs. Es wäre also naheliegend, dass Ada eine dritte spielbare Perspektive bietet – möglicherweise über zukünftige DLCs oder einen separaten Handlungsstrang.

Diese Struktur wurde bereits in früheren Titeln erfolgreich verwendet. Ada hatte in Resident Evil 6 ihre eigene Kampagne und in Resident Evil 4 eigene DLC-Missionen. Eine ähnliche Herangehensweise in Requiem könnte nicht nur das Gameplay erweitern, sondern auch die Beziehung zwischen Ada und Leon vertiefen.

Was ist über die Story bekannt?

Welche Rolle könnte Ada in der Handlung spielen? Die bisher bekannten Details lassen viele Theorien zu. Grace untersucht das Wrenwood Hotel in Raccoon City – ein Ort voller Geheimnisse, in dem ihre Mutter Alyssa ums Leben kam. Leon ist parallel mit Ermittlungen im Mittleren Westen beschäftigt und hat offenbar Kontakt zum ehemaligen Umbrella-Wissenschaftler Dr. Victor Gideon, dem mutmaßlichen Antagonisten.

Ein möglicher Auftritt Adas könnte beide Handlungsstränge miteinander verknüpfen. Sie könnte sowohl Grace als auch Leon mit Informationen versorgen oder eigene Ziele verfolgen, die sich mit denen der Hauptfiguren überschneiden. Die Serie ist bekannt für solche Konstellationen, in denen Ada als undurchsichtige Figur agiert.

Systeme, Gameplay und Perspektiven im Überblick

Spielbare Charaktere Gameplay-Stil Perspektiven Grace Ashcroft Survival Horror, Schleichen, Flucht First- und Third-Person Leon S. Kennedy Kampfbetont, Action-Elemente First- und Third-Person (Möglich) Ada Wong Hybrid aus Schleichen und Kampf Vermutlich Third-Person

Was macht Ada zur idealen Überraschung?

Warum wäre ihre Rückkehr ein stärkerer Moment als Leons Enthüllung? Während Leon ein Fanliebling ist, war seine Teilnahme bereits durch Leaks erwartet worden. Adas Rückkehr hingegen wurde nur spekuliert – und genau das macht sie so spannend. Ihre Präsenz würde die emotionale Tiefe erhöhen, die Handlung verflechten und gleichzeitig Spieler begeistern, die sich nach mehr Substanz und Vielfalt im Charakterdesign sehnen.

Darüber hinaus ist Ada eine der wenigen Figuren, deren Geschichte bislang nie vollständig erzählt wurde. Eine tiefgehende Rolle in Requiem – oder sogar ein eigenes Kapitel – könnte endlich den Raum bieten, ihre Perspektive auszuleuchten und ihr mehr Eigenständigkeit zu geben.

Was denkst du?

Glaubst du, dass Ada Wong in Resident Evil Requiem auftauchen wird? Sollte sie sogar einen eigenen Handlungsabschnitt bekommen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!