Hogwarts Legacy: Die besten Mods für euer Zauberabenteuer

Für viele mag Hogwarts Legacy an sich schon ein fantastisches Spiel sein. Dem ein oder anderem mag dennoch etwas fehlen oder ist mit der Umsetzung nicht vollends zufrieden. Abhilfe schaffen diverse Mods, die das Spielerlebnis wahlweise entspannter oder eben doch spannender machen.

Wenn PC-Spieler*innen denjenigen, die auf Konsole zocken eines voraus haben, dann ist es die Tatsache, dass sie ihre Games mit etlichen Abwandlungen anpassen können. Dabei dienen diese nicht nur der optischen Verbesserung oder Leistungssteigerung eines Games, sondern mitunter schlichtweg der Unterhaltung.

Wir haben mal in den einschlägigen Mod-Archiven gestöbert und die – unserer Meinung nach – besten Anpassungen für „Hogwarts Legacy“ herausgepickt.

Zu viele Spinnen in Hogwarts Legacy? Holt den Kammerjäger!

Spinnen spalten seit jeher die Gemüter der Menschheit. Wenngleich es ja Personen geben soll, die sich mit den achtbeinigen Krabbeltieren verbunden fühlen, stoßen sie bei den meisten allenfalls auf Akzeptanz oder verursachen einen, mit Ekel verbundenen, Schauer.

Wie wir aber bereits aus den Harry Potter-Romanen und -Filmen wissen, spielen diese Tiere eine gar nicht mal so kleine Rolle in der Wizarding World, sodass es kaum verwunderlich ist, dass wir auch in „Hogwarts Legacy“ auf die Gliederfüßer treffen.

© Warner Bros./Avalanche Software/PlayCentral.de

Eine Tatsache, die für Arachnophobiker*innen wahrlich grauenerregend ist. Um dieser Personengruppe einen großen Schrecken zu nehmen, gibt es den Arachnophobia mode, der die haarigen Ungetüme im Spiel in quadratische Boxen verwandelt.

Augen auf bei der Talentwahl

Im Spielverlauf habt ihr die Möglichkeit Talentpunkte zu sammeln, mit denen ihr schließlich verschiedene Talente freischalten könnt. Allerdings reichen die gesammelten Punkte nicht aus, um wirklich alles auszuwählen, was euch geboten wird. Und einmal investiert, lassen sich diese auch nicht wieder zurücksetzen.

Da hilft die Modifikation Talent Reset Potion. Diese fügt dem Spiel einen Trank hinzu, dessen Rezept ihr bei J. Pippin in Hogsmeade erwerben könnt. Das ist recht praktisch, wenn man etwa unentschlossen ist oder sich herausstellt, dass man an der ein oder anderen Stelle falsch investiert hat.

Folgend findet ihr weitere interessante Mods:

Veränderungen bizarrer Natur

Und dann gibt es da noch Modifikationen der etwas anderen Art. Vielleicht steht euch ja der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem. Nur für den Fall, dass euch die Wizarding World noch nicht einzigartig genug ist.

Für den Weasley in euch gibt es natürlich auch genügend absonderliche Mods, die den Spielalltag zu etwas … nun, sagen wir ruhig Besonderem, machen. Möglicherweise habt ihr ja bereits das Bild eines fliegenden Shrek gesehen?

Diese shre(c)kliche Besenadaption ist jedoch nur eine von vielen Interpretationen, eines zum Fliegen zweckentfremdeten Gegenstands. So hat man auch schon Staubsauger oder Arthur Weasleys blauen Ford Anglia durch die Lüfte der Open World fliegen sehen.

Der Zauberstab wählt den Zauberer? Mumpitz!

Auch die Zauberstäbe dürfen sich hin und wieder über ein Makeover freuen. Da entpuppen sich Hexen und Zauberer plötzlich als Revolverheld*innen oder gar intergalaktische Freiheitskämpfer, die Feinde mittels Lichtschwert aus dem Weg räumen. Möglich machen es die Mods Magic Gun und Lightsaber Wands.

Über Forbidden Vivarium würde sich Hagrid so richtig freuen. Damit geht ihr unter die Monster Hunter und könnt fast alle existierenden Ungetüme in „Hogwarts Legacy“ fangen und in eurem Tiergehege in Raum der Wünsche freilassen. Wir bezweifeln aber, dass es euch gelingt, sie zu zähmen.