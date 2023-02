Schlösser knacken in Hogwarts Legacy, so geht’s – Guide

Zwar könnt ihr in dem Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy zaubern, Türen und Truhen lassen sich dennoch nicht einfach nur mit einem eleganten Schlenker eures Zauberstabs öffnen. Tatsächlich ist das Öffnen von Schlössern als ein eigenes kleines Minigame aufgebaut.

Solltet ihr bei diesem Minispiel Probleme haben und das eigentlich recht simple Prinzip dahinter nicht verstehen, müsst ihr euch nicht ärgern. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, wie ihr alle Schlösser in Hogwarts und Umgebung ganz schnell geöffnet bekommt.

So funktioniert das Knacken von Schlössern in Hogwarts Legacy

Welche Voraussetzungen gibt es? Um das Minispiel in „Hogwarts Legacy“ überhaupt erst freizuschalten, müsst ihr zunächst mit eurem Charakter Stufe 14 erreicht haben. Nun könnt ihr die Hauptmission Die Mondklage des Hausmeisters starten. In dieser Quest lernt ihr schließlich den bekannten Zauberspruch Alohomora, der in den Büchern und Filmen benutzt wird, um Türe. Truhen und andere verschlossene Dinge zu öffnen.

So startet ihr das Minispiel: Wirkt ihr den Zauberstab auf ein Schloss, startet automatisch das Minispiel.

Nun müsst ihr die Funken mit Hilfe der beiden Sticks eures Controllers bewegen und die innere sowie die äußere Scheibe so drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Dies erkennt ihr daran, dass sich beide Zahnräder in der Mitte in Bewegung setzen.

Habt ihr genau diese Kombination erreicht, haltet beide Sticks für kurze Zeit in diesem Winkel. Nach einigen Sekunden vernehmt ihr ein gut hörbares Klicken und auf der rechten Seite springt das kleine Element an der Feder nach oben, wodurch sich schließlich das darunterliegende Zahnrad drehen kann. Als letztes löst sich auf der linken Seite des Schlosses der dicke Bolzen, schnellt nach oben und beendet somit das Minispiel. Das Schloss ist jetzt geöffnet.

Auf den folgenden Bildern ist einmal ein Schloss zu erkennen, bei dem sich der Bolzen noch nicht gelöst hat. Habt ihr das Minispiel erfolgreich abgeschlossen, löst sich der Bolzen und das Schloss öffnet sich, wie man auf dem zweiten Bild gut erkennen kann.

© Warner Bros./Avalanche Studios © Warner Bros./Avalanche Studios