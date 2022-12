Hogwarts Legacy Gameplay: So funktioniert das Fliegen mit dem Besen

Vor wenigen Stunden gab es einen zweiten Gameplay Showcase zu Hogwarts Legacy. Moderator und Community Manager Chandler Wood hatte mehrere Beteiligte aus der Entwicklung zu Gast, um Hintergrundinfos zu geben. Wir erfahren unter anderem, welche Möglichkeiten das Fliegen und die Besen an sich im Spiel bieten.

So funktioniert das Fliegen in Hogwarts Legacy

Sobald ihr außerhalb von geschlossenen Räumen seid, könnt ihr mit einem Kopfdruck euren Besen nehmen und losfliegen. Bewegt euch dicht über dem Boden, um euch genau umzusehen oder weit oben in der Luft, um den bestmöglichen Überblick zu haben.

In der unteren rechten Ecke befindet sich neben dem Besensymbol eine gelbe Leiste. Sie zeigt an, wie viel Energie ihr für den Topspeed eures Besens habt. Fliegt ihr hoch zwischen den Wolken, leert sie sich mit der Zeit. Fliegt ihr mit normaler Geschwindigkeit füllt sich die Energie auch während des Fliegens in schwindelerregenden Höhen wieder auf.

Die Leiste unten rechts zeigt die Energie für den Topspeed an.

Dicht über dem Boden verliert ihr bei hohen Geschwindigkeiten keine Energie. Die Leiste bleibt so weit aufgeladen, wie sie ist.

Upgrades für Besen und individuelle Gestaltung

Die Besen und das Fliegen sind extra so gestaltet, dass es nicht einfach ein Reisemittel ist. Das betont auch Community Manger und Moderator Chandler Wood:

„Es ist nicht einfach eine Reisemechanik von Punkt A zu Punkt B. Du fliegst nicht einfach nur hoch über allem, auch wenn das wunderschön ist.“

Wer die Welt mit seinem persönlichen Stil erkunden möchte, kann sich seinen Besen individuell gestalten. In einem Besenshop in Hogsmeade können allerlei Anpassungen gemacht werden, sodass euer Besen perfekt zu euch passt.

Wer mit dem Ladenbesitzer spricht, kann sich Upgrades kaufen. So könnt ihr zum Beispiel länger mit Topspeed fliegen oder die Distanz zum Boden erhöhen ohne, dass sich die Energie entlädt.

Wie findet ihr das Fliegen in Hogwarts Legacy? Schreibt es uns in die Kommentare!