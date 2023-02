Dritte Prüfung: Prüfung von Niamh Fitzgerald in Hogwarts Legacy abschließen, so geht´s

Wer die Prüfung von Charles Rookwood in Hogwarts Legacy abgeschlossen hat, bewegt sich mit großen Schritten auf die dritte Prüfung zu, die euch dieses Mal von Niamh Fitzgerald auferlegt wird, der ehemaligen Schulleiterin von Hogwarts. Wie ihr die Herausforderung meistert, verraten wir euch in diesem Guide.

Hogwarts Legacy: Die dritte Prüfung abschließen, Niamhs Herausforderung meistern

Die dritte Prüfung ist der Abschluss der Mission Stoppe Ranrok und Rookwood und steht euch zur Verfügung, sobald ihr alle anderen Teile dieses Auftrags erledigt habt. Euer Weg führt euch schließlich in das Büro des Schulleiters, wo ihr mit einem seltsamen Buch interagieren könnt, das euch einfach in seine Seiten saugt.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Dritte Prüfung: Durchquere die Stadt, ohne gesehen zu werden

Sobald ihr das markierte Buch im Büro des Schulleiters Black geöffnet habt, werdet ihr in eine surreale Welt gesogen, in welcher Niamh die Regeln macht. Eure erste Aufgabe besteht darin, ein kleines gezeichnetes Dorf zu durchqueren, ohne von Handlangern des Tods gesehen zu werden. Dafür setzt ihr automatisch Desillusionierung ein.

Die dunklen Gestalten werden sich bereits sehr früh zu den Wegrändern begeben und konsequent in die falsche Richtung schauen, ihr könnt also getrost den Weg in der Mitte nehmen und nach Norden schleichen, wo ihr unter Holzbalken lang kraucht. Im nächsten Bereich habt ihr es wieder mit Kapuzenträgern zu tun, dieses Mal sind sie sogar etwas aufmerksam.

Während die meisten lediglich links und rechts des Wegs ins Nichts glotzen, bewegen sich zwei kontinuierlich hin und her. Doch keine Sorge, wartet einfach, bis einer der beiden sich bewegt hat, wartet dann noch den anderen ab und geht genau in dem Moment los, wo dieser ebenfalls euren Weg verlässt. Das Zeitfenster ist kurz aber fair.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Der Feind, der links die Treppe bewacht, wird schnell weiterziehen und ihr könnt dem Weg ins Wasser folgen, unter den Trümmern hindurch. Wartet, bis der Tod wieder verschwindet und setzt dann euren Weg wie zuvor fort. Vergeudet bei der Leiter schließlich keine Zeit, klettert hoch, folgt der Markierung und begebt euch in den nächsten Bereich.

Die Häscher des Tods können nur sehen, was direkt vor ihren Augen passiert, ihr müsst also nur in Deckung bleiben, bis diese Feinde sich woanders hinbewegen. Dann geht ihr bis zur nächsten Deckung und wiederholt das Spiel. Seid geduldig, behaltet die Feinde im Blick, die sich bewegen, und ihr solltet leichtes Spiel haben.

Nach einer Weile erreicht ihr schließlich den mysteriösen Umhang, der euch komplett unsichtbar macht. Geht damit auf das Herrenhaus zu und folgt dann der Wegmarkierung, ungeachtet der Feinde, da diese euch nun nicht mehr sehen können. Habt ihr die Markierung erreicht, ist dieser Teil der Prüfung vorbei.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Dritte Prüfung: Kämpfe dich zum Ziel durch

Sobald ihr den mysteriösen Stab erhalten habt, wird es eigentlich ganz einfach, denn die Schatten lassen sich mit seiner Macht schnell vernichten und ihr habt nichts weiter zu tun, als euch von Station zu Station zu begeben und überall die Feinde zu zerlegen, die sich euch entgegenstellen. Seid aber nicht zu unvorsichtig, der Feind kommt nämlich in Massen.

Solltet ihr Probleme in den Kämpfen haben und euch gehen die Mega-Power-Tränke aus, könnt ihr hin und wieder neue Fläschchen finden. Zum Beispiel hinter der zweiten Kampfarena, in den Ruinen. Hier könnt ihr unter einem Balken hindurch kriechen, um eine Leiche zu finden, die gleich 3 Heiltränke bei sich zu liegen hat.

Beim Kampf, bei welchem der Tod das erste Mal selbst anwesend ist, solltet ihr in Bewegung bleiben und erst die Hunde, dann die Häscher und schließlich die Trolle ausschalten. Konzentriert ihr am Ende einzelne Standardattacken auf den Troll/die Trolle, könnt ihr auch viel leichter die Duell-Herausforderung schaffen, die eine 30er-Kombo verlangt.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Dritte Prüfung: Schließe die Prüfung des Steins ab

Sobald ihr den mysteriösen Stein in den Händen haltet, beginnt der letzte Teil von Niamhs Prüfung. Ihr habt hier jedoch nicht viel mehr zu tun, als die Leiche der ehemaligen Schulleiterin zu finden, mit ihr zu interagieren und schließlich ihre Erinnerungen mitzuerleben, womit die dritte Prüfung in Hogwarts Legacy auch schon wieder zu einem Ende findet.