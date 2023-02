Habt ihr einen bestimmten Bereich in der Story von Hogwarts Legacy erreicht, steht endlich die 2. Prüfung an, um genau zu sein Professor Charles Rookwoods Prüfung. Hier erwarten euch wieder knifflige Rätsel mit Portalen, fiese Metallmänner und natürlich auch ein ordentlicher Boss, der euch vom Denkarium abhalten will.

Wir erklären euch die Rätsel, die euch im Rahmen der zweiten Prüfung von Charles Rookwood erwarten.

Hogwarts Legacy – 2. Prüfung: Charles Rookwoods Prüfung

Sobald ihr acht der insgesamt neun Aufgaben in Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor abgeschlossen habt, müsst ihr in den Kartenraum zurückkehren und mit den Professoren sprechen. Dadurch schließt ihr automatisch Wieder auf dem Weg ab und bekommt zugleich euer nächstes Ziel präsentiert: Schloss Rookwood.

Charles Rookwoods Prüfung: In das Schloss eindringen

Die Ruine dieses Schlosses befindet sich in der Feldcroft-Region, im Südwesten der Karte. Sprecht vor dem Schloss mit Professor Fig und folgt anschließend der Wegmarkierung um das Schloss herum. Wenn ihr Desillusionierung einsetzt, kommt ihr ungesehen voran, ansonsten müsst ihr erst ein paar Kobolde töten, bevor ihr euren Weg fortsetzen könnt.

Habt ihr die Zielmarkierung erreicht, werden zwei Kobolde auftauchen, sofern ihr noch getarnt seid, könnt ihr stattdessen aber eure Feinde überraschen, was den Kampf deutlich beschleunigt. Schnappt euch nach eurem Sieg die bewegliche Kiste, die beim Schutt liegt, und stellt sie via Accio an die Schlossmauer, damit ihr so nach oben klettern könnt.

Bevor ihr nun weiter zu den Prüfungen gehen könnt, müsst ihr erst einmal mit einigen feindlichen Zauberern, Hexen und Kobolden kämpfen, stellt euch also auf ein kleines Gerangel ein. Außerdem gibt es in dem Hof viele Schätze zu entdecken, seht euch also gut um, bevor ihr der Zielmarkierung folgt und die Mission voranbringt.

Die versiegelte Tür im Schloss selbst öffnet ihr wie immer, indem ihr alle drei Siegel im Raum schnell hintereinander mit eurem Standardzauber trefft. Ein Symbol ist direkt rechts neben der Tür, eines auf der linken Seite, versteckt hinter einer Wand, die ihr mit Confringo wegsprengen könnt, und eines auf der rechten Seite, in dem versperrten Durchgang.

Die 2. Prüfung abschließen: Rätsel #1

Im Keller habt ihr erst einmal nichts weiter zu tun als dem einzig möglichen Weg zu folgen und mit dem Porträt von Rookwood zu sprechen. Dann muss Professor Fig euch verlassen. Folgt den Spuren der Alten Magie, interagiert damit und durchschreitet das Tor, um mit der zweiten Prüfung in Hogwarts Legacy zu beginnen.

Folgt dem Gang nach Norden, rechts die Treppe hoch und dann nach links, wo ihr erneut mit Alter Magie interagieren könnt. Nun könnt ihr den Torbogen nutzen, um die Welt um euch herum minimal zu verändern. Dies nutzt ihr nun zu eurem Vorteil, um an die Kiste im Südwesten zu gelangen und die Säule zu verschieben.

Rote Seite: Die Kiste im Südwesten ist frei, zieht sie zu euch heraus (optional).

ist frei, zieht sie zu euch heraus (optional). Blaue Seite: Die Kiste hat keinen Käfig mehr um sich herum, plündert sie (optional).

mehr um sich herum, plündert sie (optional). Rote Seite: Die Säule ist nun klein, ihr könnt sie mit Accio / Wingardium Leviosa zum Vorsprung ziehen.

/ zum Vorsprung ziehen. Blaue Seite: Die Säule ist wieder groß, ihr könnt sie erklimmen und euren Weg fortsetzen

Alternativ könnt ihr die Säule in ihrer großen Form auch verschieben, indem ihr die Kiste mit Wingardium Leviosa anhebt und damit die Säule zur Seite schiebt. So oder so solltet ihr jetzt nach oben klettern können, wo ihr dem Weg folgt, der euch direkt zum zweiten Rätsel von Rookwoods Prüfung führt. Interagiert dort abermals mit der Alten Magie.

Die 2. Prüfung abschließen: Rätsel #2

Auch hier ist des Rätsels Lösung wieder der Torbogen. Ihr habt wie gehabt eine blaue und eine rote Seite. Auf welcher ihr seid, seht ihr an der Farbe an eurem Bildschirmrand. Rechts des Torbogens findet ihr ein Symbol an der Wand, wenn ihr einen Standardzauber darauf schießt, dreht der ganze Bogen sich, was neue Möglichkeiten ergibt.

Blaue Seite: Eine kleine Kiste erscheint vor dem Torbogen, plündert sie (optional).

erscheint vor dem Torbogen, plündert sie (optional). Blaue Seite: Die Kiste hinter dem Gitter im Osten kann mit Accio herangezogen werden (optional).

werden (optional). Rote Seite: Die Kiste im Osten ist nicht mehr von einem Käfig geschützt, ihr könnt sie plündern (optional).

(optional). Schießt mit einem Standardzauber auf das Symbol an der rechten Wand, der Torbogen wird sie drehen

an der rechten Wand, der Torbogen wird sie drehen Blaue Seite: Der Obelisk vor dem Durchgang kann mit Accio aus dem Torbogen herausgezogen werden

werden Schießt ein zweites Mal auf den Schalter, der Torbogen dreht sich erneut und der Weg wird freigegeben

Die 2. Prüfung abschließen: Rätsel #3

Bei dem nachfolgenden Kampf bekommt ihr es mit einem großen und mehreren kleinen Rittern zu tun. Hier ist es wichtig, auf den Rand der Arena zu achten, denn werdet ihr in den Abgrund geschleudert, ist das Spiel erst einmal vorbei und ihr müsst diesen Part noch einmal versuchen. Das Donnergebräu könnte hier hilfreich sein.

Nach dem Kampf interagiert ihr wieder mit der Alten Magie und schießt durch den Torbogen hindurch auf den Schalter an der Wand dahinter, wodurch der Torbogen nach rechts gedreht wird. Geht durch das Tor, schießt erneut auf den Schalter und der Flur in Richtung Osten wird frei und ihr könnt euren Weg fortsetzen.

Schießt auf den Schalter hinter dem Torbogen, wodurch der Torbogen nach Westen gedreht wird.

hinter dem Torbogen, wodurch der Torbogen nach Westen gedreht wird. Geht durch das Tor auf die westliche Plattform .

. Geht zurück durch das Tor und plündert die kleine Kiste vor dem Schalter (optional).

vor dem Schalter (optional). Schießt von der westlichen Plattform aus erneut auf den Schalter, der Torbogen fährt zurück und der Weg nach Osten ist frei.

Die 2. Prüfung abschließen: Rätsel #4

Im nächsten Rätselraum werden, sofern ihr erneut mit der Alten Magie interagiert habt, zwei Beschützer auf euch losgehen. Einer kann jedoch nur von der roten und einer nur von der blauen Seite des Torbogens aus bekämpft werden. Erledigt erst das eine, dann das andere Klappergerüst und ihr solltet wenig Probleme bekommen.

Blaue Seite: Seid ihr auf der blauen Seite (Bildschirmrand beachten), hebt die Kiste mit Wingardium Leviosa an und geht mit ihr zusammen auf die rote Seite .

und geht mit ihr zusammen . Rote Seite: Stellt die Kiste wieder genau dort ab, wo ihr sie zuvor angehoben habt, kehrt dann zur blauen Seite zurück .

ab, wo ihr sie zuvor angehoben habt, kehrt dann . Blaue Seite: Lasst den Torbogen rotieren, indem ihr auf den Schalter im Süden schießt, klettert dann über die Säule im Westen auf die Plattform nach oben.

schießt, klettert dann über die auf die Plattform nach oben. Blaue Seite: Schießt erneut auf den Schalter, der Torbogen kehrt zurück und ihr könnt auf die andere Seite springen, um diesen Raum zu verlassen.

Die 2. Prüfung abschließen: Rätsel #5 (optional)

Bevor euch nur noch Kämpfe bevorstehen, könnt ihr im angrenzenden Bereich noch einen optionalen Raum im Süden betreten, wo es eine Kiste zum Plündern gibt. Sofern ihr sie denn erreicht. Den Torbogen könnt ihr aufgrund der Gitter nicht durchschreiten, doch mit dem Schalter an der Wand könnt ihr in sich drehen lassen.

Stellt euch vor den Torbogen, Blick zur Kiste .

. Schießt auf den Schalter , damit der Torbogen sich dreht.

, damit der Torbogen sich dreht. Sobald er sich um 180 Grad gedreht hat, zieht ihr die Kiste mit Accio herunter und könnt sie plündern.

Nun müsst ihr nur noch dem regulären Weg bis zu seinem Ende folgen und dort die Feinde sowie den Boss besiegen. Achtet darauf, dass ihr auch hier wieder die Portalseite wechseln müsst, da einige Gegner sonst unsichtbar bleiben und nicht bekämpft werden können. Nach dem Kampf erhaltet ihr neue Erinnerungen und habt die 2. Prüfung, also Rookwoods Prüfung, abgeschlossen.