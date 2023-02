Hogwarts Legacy: Die Halle von Herodiana, so löst ihr die Rätsel (Lösung)

In Hogwarts Legacy könnt ihr die Halle von Herodiana finden, um einige Rätsel zu lösen und ein einzigartiges Kleidungsset zu finden. Dafür müsst ihr die Hauptmissionen Urtkots Helm und eure erste Unterrichtsstunde in Tierwesen abgeschlossen haben. Sucht dann die Schülerin Sophrenia im Astronomieflügel auf, beim Unterrichtsraum für Zauberkunst.

Hogwarts Legacy: So löst ihr die Rätsel in der Halle von Herodiana (Lösung)

Sobald ihr die geheime Halle, die euch nicht ganz so geheim mit einer Markierung angezeigt wird, erreicht habt, öffnet sie, indem ihr Depulso auf die markante Stelle an der Wand anwendet. Nun könnt ihr eintreten und die Rätsel der Herodiana lösen, die natürlich erfordern, dass ihr Depulso, aber auch Accio an der richtigen Stelle anwendet.

Rätselraum #1

Das erste Rätsel in diesem Bereich von Hogwarts Legacy ist so simpel wie es nur geht. Stellt euch hinter die beiden Kisten, die sich bewegen lassen, und schleudert sie mit Depulso auf die andere Seite des Raums. So könnt ihr nach oben klettern und erhaltet den Skin Herodianas Umhang. Dann geht es auch schon direkt zum zweiten Rätsel.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Rätselraum #2

Im zweiten Raum: Stoßt den schwebenden Kubus links in Richtung Osten, also auf die andere Seite des Raums. Zieht dann die Würfel rechts mit Accio nach links. Schleudert sie anschließend ebenfalls nach Osten, wodurch die drei Würfel vereint werden. Zieht sie dann mit Accio nach rechts (Süden) und ihr habt eine Treppe zum nächsten Schatz: Herodianas Gewand.

Die optionale Kiste auf der gegenüberliegenden Seite erreicht ihr so: Stoßt den schwebenden Kubus weg, damit er sich nicht mit den anderen beiden verbinden kann, wenn ihr diese mit Accio nach Norden bewegt. Stoßt die beiden Kuben anschließend wie erwähnt nach Norden, dann nach Westen und schließlich nach Süden.

Stoßt den Doppel-Würfel nun erst wieder nach Westen und dann nach Norden, so dass sie nun vor der optionalen Truhe stehen. Den schwebenden Kubus müsst ihr nun unter den Kristall bringen, mit dem ihr das Rätsel zurücksetzen könnt. Von dort aus zieht ihr ihn nach Norden und schließlich versetzt ihr ihn auf die gegenüberliegende Seite des Raums, wo er mit den anderen Würfeln eine Treppe bildet.

Rätselraum #3

Bewegt die zusammenhängenden Würfel zuerst mit Accio nach Süden, an die Wand, und stoßt sie dann mit Depulso in Richtung Osten ab. Klettert nun links (Norden) über die unbeweglichen Steine und springt zu der Würfelreihe an der Nordwand, von wo aus ihr die zuvor verschobenen Kuben mit Accio zu euch zieht.

Geht nun über die Kuben und stellt euch auf den unbeweglichen Würfel direkt gegenüber von dem Kristall, mit dem sich das Rätsel zurücksetzen lässt. Setzt das Rätsel anschließend zurück und bewegt dann die Würfel mit Accio in Richtung Osten, zur Schatztruhe. Jetzt nur noch ein beherzter Sprung mit Anlauf, und ihr habt es geschafft, Herodianas Mütze ist euer.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Die optionale Kiste im letzten Raum könnt ihr übrigens ganz ohne Anstrengung erreichen. Erklimmt einfach die unbewegliche Kiste direkt daneben und springt gleichzeitig zur Seite und der Truhe entgegen, um die erhöhte Plattform zu erreichen. So freut ihr euch über noch ein Kleidungsstück mehr in eurem Inventar.