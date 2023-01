Begeisterte Abenteurerin, die gerne in spannende und gefährliche Welten abtaucht. Ob Gotham, der verbotene Westen oder Hogwarts - solange es Geheimnisse zu enthüllen gibt, ist sie an vorderster Front dabei.

BELIEBTE NEWS

Akkurat: The Last of Us-Clicker haben die selben Synchronsprecher wie im Spiel

Hogwarts Legacy: Leak enthüllt Nebenquests – ihr könnt nach Askaban reisen!

The Last of Us: Wer sind die rebellischen Fireflies?

Es kommt noch mehr Silent Hill, unter einer Bedingung

The Last of Us: Wer ist Tommy in der Serie?

Hogwarts Legacy: Diese Inhalte sollten im Spiel sein, wurden dann gestrichen

Hogwarts Legacy: So lange ist die angebliche Spielzeit

MontanaBlack zahlt 200 Euro für Bogen in Minecraft, Reaktionen der Fans sind gespalten

The Last of Us: Was ist der Cordyceps-Pilz eigentlich genau?

The Last of Us: Wer ist Marlene in der Serie?