Hogwarts Legacy: Dank Askaban und Dementoren ein Horror-Game?

Am 10. Februar erscheint endlich, das ursprünglich für 2021 angekündigte, Hogwarts Legacy. Dank unterschiedlicher Trailer wissen wir bereits, dass uns eine immens große Spielwelt erwartet. So können wir als zukünftige Magier*innen nicht nur Schloss Hogwarts und seine Ländereien erkunden, sondern auch das Nahe gelegene Hogsmeade.

Welche Rolle spielen die Dementoren?

Dementoren wurden gesichtet! Der offizielle Reveal Trailer (vom 16.09.2020) zu „Hogwarts Legacy“ zeigt die schaurigen Geschöpfe, die als Wächter des Zaubereigefängnisses Askaban bekannt sind. In welchem Zusammenhang sie mit dem kommenden Abenteuer stehen ist leider nicht bekannt.

Denn damals wie heute hüllen sich die Entwickler in Schweigen, sobald es um die Story des Games geht. Ein Ausflug nach Askaban könnte allerdings ein absolutes Highlight für jeden Harry Potter-Fan bedeuten. Schließlich werden in den Filmen lediglich kurze Einblicke in die Zellen des schrecklichen Gemäuers gegeben.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Dunklen Künste: Exkursion ins Zaubereigefängnis?

Wie wir bereits wissen, können Spieler*innen frei wählen, welchen Weg sie in „Hogwarts Legacy“ einschlagen werden. So steht es ihnen selbstredend auch frei, den dunklen Pfad zu gehen. Diesbezüglich wäre es gut vorstellbar, dass sich der Hauptcharakter in einer Quest nach Askaban begeben muss, um Informationen über dunkle Zauberer und/oder Hexen zu bekommen.

Doch so reizvoll ein Besuch in Askaban auch sein mag, gilt zu bedenken, dass Dementoren nicht ausschließlich dort anzutreffen sind, sondern auch gern einmal freigelassen werden, um geflüchtete Insassen einzufangen. Dass wir den Seelensaugern begegnen werden ist beinahe sicher. Die Frage ist also nur noch wann und vor allem wo.

Hogwarts Legacy bietet allerhand Stoff zum Gruseln

Die Altersfreigabe verrät bereits, dass „Hogwarts Legacy“ im wahrsten Sinne kein Kinderspiel wird. Wie sagte einst Severus Snape? „Albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Hexerei wird es hier nicht geben.“ Zwar bezieht sich seine Aussage auf den Zaubertrankunterricht, aber diese Worte lassen sich auch recht gut auf Hogwarts Legacy ummünzen.

Freilich werden wir viel Spaß mit allerlei Zauberei haben, aber dank diverser Trailer wissen wir bereits, dass unser Ausflug in die Zauberwelt, womöglich düsterer und schauriger werden könnte, als es dem ein oder anderen lieb wäre. Ob Spinnen oder verfluchte Schaufensterpuppen: Hogwarts Legacy bedient sich hier tief sitzender Ängste und wird damit für manche Gamer*innen zur ernsten Herausforderung.