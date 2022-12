Hogwarts Legacy: Neuer Gameplay Showcase stellt die dunklen Künste genauer vor

Mit Hogwarts Legacy befindet sich aktuell das wohl ambitionierteste Videospiel im Harry Potter-Universum überhaupt in Entwicklung. Am 10. Februar soll das Action-RPG von den Avalanche Studios für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Die Versionen für PS4 und Xbox One wurden kürzlich verschoben und kommen am 4. April. Noch ein bisschen länger müssen sich Spieler*innen gedulden, wenn sie auf die Version für Nintendo Switch warten. Die erscheint nämlich erst am 25. Juli.

Eine der größten Stärken des Spiels soll die Freiheit sein, die Spieler*innen bei der Erkundung der Welt und der Entwicklung der selbsterstellten Hauptfigur erwartet. So könnt ihr selbst wählen, in welchem Haus ihr landen wollt, was einen Einfluss auf die weitere Geschichte hat. Auch die dunklen Künste stehen euch offen. In einem neuen Gameplay Showcase haben die Entwickler*innen diese jetzt genauer vorgestellt.

Hogwarts Legacy: Kämpfe mit den dunklen Künsten

Die dunklen Künste beschreiben dabei im Universum jene Flüche, die anderen Zauberern, Hexen und magischen Tierwesen erheblichen Schaden bis hin zum Tod zufügen. Drei Flüche sind dabei sogar komplett verboten: Der Imperius-Fluch, mit dem andere Lebewesen kontrolliert werden können, der Cruciatus-Fluch, der anderen Lebewesen unvorstellbare Schmerzen bereitet und zu guter Letzt der Todesfluch Avada Kedavra. Natürlich sind alle drei im Spiel vertreten und können im Kampf eingesetzt werden.

Wenig überraschend handelt es sich dabei um drei der stärksten Angriffe überhaupt in „Hogwarts Legacy“. Sie durchbrechen Schilde und fügen massiven Schaden zu. Der Avada Kedavra-Fluch sorgt sogar für das sofortige Ableben der Gegner. Damit es nicht allzu einfach wird, haben die unverzeihlichen Flüche besonders lange Abklingzeiten. Ihr könnt also nicht wie wild damit um euch schießen. Da die Flüche natürlich nicht in der Schule für Hexerei und Zauberei gelehrt werden, braucht ihr einen anderen Ort, um sie zu trainieren.

Die Dark Arts Battle Arena

Hier kommt die Dark Arts Battle Arena ins Spiel. Diese steht allen Vorbesteller*innen der Deluxe Edition von „Hogwarts Legacy“ direkt zur Verfügung, kann aber offenbar auch separat erworben werden. Dabei handelt es sich um eine illegale Arena tief im verbotenen Wald.

Dort könnt ihr gegen immer stärker werdende Gegner-Wellen antreten. Neben Zauberern und Hexen trefft ihr hier auch auf Kobolde oder Bergtrolle. In der Battle Arena habt ihr außerdem Zugriff auf alle Fähigkeiten und könnt euch euer eigenes Skillset zusammenstellen. Die Battle Arena funktioniert dabei losgelöst vom eigentlichen Spiel, ihr könnt hier also auch die unverzeihlichen Flüche nutzen, wenn ihr sie sonst vermeidet.

