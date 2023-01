Hogwarts Legacy: So bekommt ihr Zugang zum Early Access

Am 10. Februar ist es soweit. Hogwarts Legacy öffnet seine Pforten und viele Gamer können ihren ersten zauberhaften Schultag kaum noch erwarten. Für die ganz Ungeduldigen gibt es die Möglichkeit schon drei Tage vorher in die Welt von Harry Potter einzutauchen.

Wie ihr Zugang zum Early Access erhaltet und welche Vorteile der frühe Zugang noch für euch bereit hält, erfahrt ihr hier.

Hogwarts Express-Hype Train

72 Stunden früherer Zugang zum Spiel. Die drei Tage könnte man eigentlich noch warten, wäre der Hype für das magische Open-World-Spiel nicht so groß. Die riesige Welt rund um die Schule für Hexerei und Zauberei hat im Vorhinein viel Eindruck gemacht.

Alte und neue Bekannte, Mitschüler, Lehrer, mystische Fabelwesen und dunkle Kreaturen warten darauf von uns in der Rolle des Zauberlehrlings erkundet zu werden. Zauberstab-Schwingen, Hippogreif-Reiten, Zaubertrankkunde-Schwänzen – so macht das Schülerdasein Spaß.

Was müsst ihr also tun, um früher starten zu können und lohnt es sich?

Der Weg zum Early Access

Für den Zutritt müsst ihr kein magisches Turnier gewinnen und keine schwierige Aufgabe meistern. Zugang bekommen alle, die die Deluxe Edition vorbestellen. Auf welcher Plattform ihr zockt, ist dabei egal. 72 Stunden früher ran dürfen sowohl Konsoleros als auch PC-Gamer über Steam und Epic Games.

Lohnt sich das Ganze? Das kommt ganz darauf an. Die Deluxe Version ist teurer als die Standard-Version, dafür bekommt ihr neben dem früheren Zugang aber auch ein paar weitere Extras.

Basisspiel Hogwarts Legacy (digital)

Thestral als Reittier

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

Kelpie Robe

Für die Vorbestellung gibt es zusätzlich das Hippogreif-Reittier Onyx. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, auf eine Collector’s Edition aufzustufen. Alles was ihr darüber wissen müsst, findet ihr hier.

Ob ihr eine der erweiterten Versionen braucht oder euch lieber drei Tage länger geduldet und euch mit der Standard-Version begnügt, bleibt letztlich euch überlassen. So oder so, wir sehen uns in Hogwarts!