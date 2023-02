© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

In Hogwarts Legacy könnt ihr in der gesamten Schule fliegende Daidalische Schlüssel finden, mit denen ihr Schränke öffnet, die Hausmarken enthalten. Diese Hausmarken müsst ihr in eurer Haustruhe im Gemeinschaftsraum platzieren, doch das geht natürlich nur, wenn ihr die umherschwirrenden Dinger auch findet.

In diesem Guide verraten wir euch, wo im Spiel ihr alle 16 Daidalische Schlüssel findet und wo der Schrank steht, zu dem sie euch führen. Bedenkt, dass ihr damit erst beginnen könnt, nachdem ihr das erste Mal in Hogsmeade wart und anschließend in Hogwarts mit der Schülerin Nellie im Astronomieflügel gesprochen habt.

Gelöst: Alle 16 Daidalische Schlüssel und ihr Fundort

Wenn ihr unserer Lösung folgt und einen der fliegenden Schlüssel gefunden habt, folgt diesen bis zu dem dazugehörigen Schrank, der sich in jedem Fall ganz in der Nähe befindet. Interagiert anschließend mit dem Schrank und versucht dann, den Schlüssel genau im richtigen Moment zu schlagen, damit dieser im Schlüsselloch versenkt wird.

Es gibt leider keine nützlichen Tipps und Tricks dafür, wie man einen Daidalischen Schlüssel am einfachsten erwischt, stattdessen kommt es auf das richtige Timing an. Das bedarf zwar einiges an Übung, doch sobald ihr ein Gefühl für die Bewegungen des Schlüssels entwickelt habt, wird das Sammeln der Hausmarken relativ einfach werden.

Daidalischer Schlüssel #1

Sobald ihr das erste Mal in Hogsmeade wart und dort gegen Trolle gekämpft habt, müsst ihr Nellie im Astronomieflügel besuchen und ihre Sekundärmission Die Daidalischen Schlüssel annehmen. Folgt dann einfach der Wegmarkierung bis zu dem Schlüssel selbst. Dieser fliegt eine Etage nach unten, direkt in den Unterrichtsraum, wo der gesuchte Schrank steht.

Daidalischer Schlüssel #2

In der Bibliothek fliegt der nächste Schlüssel umher, immer im Kreis und sofort bereits, sein Ziel anzuvisieren, sobald ihr euch ihm nähert. Und der Schrank ist auch nicht weit entfernt, steht dieser doch ebenfalls im Erdgeschoss. Interagiert wie zuvor mit dem Schrank, hat den Schlüssel ins Schlüsselloch und schnappt euch eure Marke.

Daidalischer Schlüssel #3

Direkt vor dem Unterrichtsraum Zaubertränke schwebt ein weiterer Schlüssel. Folgt ihm die Treppe nach unten und ihr lauft direkt auf den Schrank zu, der ein weiteres Hauszeichen für euch bereit hält.

Daidalischer Schlüssel #4

Sucht den Astronomieflügel auf und begebt euch dann nach ganz unten. Erst durch den Kerker und schließlich in den Keller darunter. Diesen Ort durchquert ihr im Verlauf der Handlung sowieso, nachdem ihr einen gewissen Punkt im Fortschritt erreicht habt. Der Schlüssel führt euch wie gewohnt zu einem Schrank, wo es auf das richtige Timing ankommt.

Daidalischer Schlüssel #5

Sucht im Bereich Der Flügel des Glockenturms den Kerker weiter unten auf. In der Nähe der großen Statue des schlafenden Drachen fliegt der Daidalische Schlüssel, der euch zu einem Schrank eine Etage höher führt, direkt neben dem Sammelbandeintrag Aschenurne.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert.