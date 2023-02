Hogwarts Legacy: Tür-Rätsel in Hogwarts – So ergeben die Fragezeichen, Tiersymbole und Zahlen einen Sinn (Lösung)

In Hogwarts Legacy gibt es viele Geheimnisse zu enthüllen und Schätze zu finden. Die meisten Rätsel lassen sich bereits sehr früh lösen, für andere benötigt ihr erst den entsprechenden Zauber und wieder andere, wie das Rätsel mit den verschlossenen Türen, können frustrierend sein.

Ihr habt die Türen mit den Symbolen von Tierwesen bestimmt schon entdeckt. Große, braune Durchgänge, deren Rahmen aus Tiersymbolen bestehen und deren Rätsel via Interaktion enthüllt werden können. Wenn ihr mit den Zahlen, Fragezeichen und Symbolen nichts anfangen könnt, keine Sorge! Zu Beginn ist dieses Rätsel unmöglich zu knacken.

Zumindest nicht, ohne zuvor einen notwendigen Hinweis entdeckt zu haben, der sich irgendwo in der Schule befindet. Erst wenn ihr diese Notiz euer eigen nennt, ergibt das Rätsel um die magischen Türen Sinn und sie lassen sich plötzlich so einfach lösen, als wärt ihr auf einem Kindergeburtstag. Doch alles der Reihe nach.

Die rätselhaften magischen Türen: Wo finde ich den Hinweis für das Tür-Rätsel?

Wer nach Wissen sucht, ist in einer Bibliothek schon mal gut beraten und da bildet auch Hogwarts Legacy keine Ausnahme. Daher sucht auch ihr nun den Bibliotheksanbau auf und begebt euch zu dem Flohflammen-Ort Unterrichtsraum Wahrsagen. Von dort aus könnt ihr nämlich den Dachboden erreichen, der euch des Rätsels Lösung sein kann.

Hier steht nämlich nicht nur eine der rätselhaften magischen Türen, sondern auch zwei Dinge, die euch verraten, was ihr tun müsst, um die gesperrten Durchgänge zu öffnen. Direkt gegenüber der Tür auf dem Dachboden hat nämlich jemand die notwendige Herangehensweise auf eine Tafel geschrieben und ihr müsst sie euch nur noch einprägen.

Zusätzlich entdeckt ihr in der Schachtel direkt neben der besagten Tafel eine Arithmantik-Lehrbuchseite, die euch verrät, welches Tierwesen-Symbol welcher Zahl entspricht. Ihr findet diese Notiz in eurem Inventar unter Auftragsgegenstände und könnt sie jederzeit zu Rate ziehen, wenn ihr eine kleine Erinnerung benötigt.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

0 : Grimmig blickendes Tierwesen

: Grimmig blickendes Tierwesen 1 : Einhorn

: Einhorn 2 : Ziegenbockartiges Tierwesen

: Ziegenbockartiges Tierwesen 3 : Dreiköpfige Hydra

: Dreiköpfige Hydra 4 : Eulenartiges Tierwesen

: Eulenartiges Tierwesen 5 : Fünfbeinige Kreatur

: Fünfbeinige Kreatur 6 : Echse

: Echse 7 : Tierwesen mit vier Tentakeln

: Tierwesen mit vier Tentakeln 8 : Spinne

: Spinne 9: Neunköpfige Hydra

Wie löse ich die Tür-Rätsel in Hogwarts Legacy?

Dank den Notizen auf der Tafel und dem Schriftstück wisst ihr nun also ganz genau, was ihr zu tun habt. Schaut euch die beiden Dreieck-Symbole auf der Tür an, die euch angezeigt werden, sobald ihr damit interagiert. In der Mitte der jeweiligen Dreiecke steht die Zahl, die ihr erreichen müsst. Vorgegeben ist bereits eine Kombination aus Zahlen beziehungsweise Symbolen.

Als Beispiel nehmen wir die Tür auf dem Dachboden der Bibliothek. Die 9 ist die endgültige Zahl, als Vorgabe habt ihr eine dreiköpfige Hydra, die stellvertretend für die Zahl 3 steht, und eine 2 sowie ein Fragezeichen. Das Fragezeichen entspricht einem der großen Schalter an der Wand und ist quasi die gesuchte Zahl.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hydra und 2 ergeben zusammen 5, um auf 9 zu kommen brauchen wir also ein Tiersymbol, das der Zahl 4 entspricht. Dank der Arithmantik-Lehrbuchseite wissen wir, dass es sich dabei um das Tier handelt, das ein bisschen wie ein grimmiges Walross aussieht. Interagiert also nun so lange mit dem ?-Schalter, bis dieser das entsprechende Zeichen anzeigt.

Die gleiche Vorgehensweise bei dem zweiten Dreieck. Wir haben eine 0 und eine 1 und sollen eine 4 erreichen. Also brauchen wir noch eine 3, was der dreiköpfigen Hydra entspricht. Geht zum ??-Schalter und switcht hier zu der Hydra durch. Dann interagiert ihr noch einmal mit der magisch versiegelten Tür und das Rätsel ist gelöst.

Wie sieht die Belohnung für die Tür-Rätsel aus?

Wer sich die Mühe macht und die kleinen Tür-Rätsel in der Schule löst, wird für die aufgebrachte Mühe natürlich auch ordentlich entlohnt. Manche dieser Türen verbergen sogar noch mehr versteckte Räume, wodurch der Ertrag manchmal sehr üppig ausfallen kann. Zumindest, wenn ihr an dieser Form von Entlohnung interessiert seid.

Denn in erster Linie findet ihr hinter diesen versiegelten und mit Tiersymbolen versehenen Durchgängen Truhen, die Kleidung enthalten. Ab und an gibt es aber auch Beschwörungen, die ihr im Raum der Wünsche einsetzen könnt, die aber meist lediglich einen optischen Nutzen haben. Wohl gemerkt meist, nicht immer.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Denn ab und an ist auch eine Beschwörung dabei, mit der ihr in eurem Raum interagieren könnt oder die euch sogar bei der Haltung von magischen Tierwesen unterstützt. Und wer sich lieber selbst was gönnen mag, findet nach einem gelösten Tür-Rätsel auch immer mal wieder etwas Gold. Selten sogar einen ganzen Haufen davon.