Vierte Prüfung: Prüfung von San Bakar in Hogwarts Legacy abschließen, so geht´s (Lösung)

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Wer sich in Hogwarts Legacy dem Finale nähern will, muss erst einmal die 4. Prüfung bestehen, die euch dieses Mal von dem Hüter San Bakar auferlegt wird. Sie umfasst einen fest verschlossenen Durchgang, den Lord der Küste, der euch einen epischen Boss-Kampf liefert, und das Freischalten eures ersten Reittiers für den Boden.

Die vierte Prüfung steht euch zur Verfügung, sobald ihr alle anderen Aufträge im Verlauf von Bereite dich auf die Zags vor abgeschlossen habt. Folgt in diesem Fall Professor Fig an die Küste von Cragcroft, die Teil der Region Cragcroftshire ist. Im Gegensatz zu den ersten beiden Prüfungen beschränkt die von Bakar sich auf das Einfangen eines magischen Tierwesens.

Vierte Prüfung: Lord der Küste besiegen Denkarium-Kammer betreten, so geht´s

Bevor ihr die Denkarium-Kammer betreten könnt, müsst ihr erst einmal herausfinden, wie sich der riesige Eingangsbereich öffnen lässt. Trefft euch dafür vor dem Flohflammen-Ort mit Professor Fig und sprecht mit ihm. Eine große Hilfe ist der Lehrer zwar nicht, dafür könnt ihr das Rätsel mit Confringo aber auch problemlos alleine lösen.

Zerlegt die Ranken an dem Eingang mit dem Feuerzauber und macht euch danach daran, den Lord der Küste zu holen, das letzte Graphorn, das in dieser Gegend lebt. Dafür geht es weit in den Südosten der Karte, zum Flohflammen-Ort Südliche Clagmar-Küste. Folgt dann einfach der Markierung und sobald ihr das Tierwesen erreicht habt, kommt es auch schon zum Kampf.

Der Kampf gegen den Lord der Küste läuft im Grunde recht simpel ab. Entweder stürmt es auf euch zu und setzt am Ende eine unblockbare Attacke ein, oder es macht einen kleinen Satz nach vorne und greift dann ebenfalls mit einem unblockbaren Klauenhieb an. Welchen Angriff das Tierwesen nutzt, hängt von seiner Entfernung zu euch ab.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

So oder so solltet ihr kurz vor knapp ausweichen, bestenfalls mit dem Talent Flink, das ihr im Haupttalente-Baum finden könnt. Prescht der Lord der Küste nach einem Angriff an euch vorbei, nehmt ihn ins Visier und attackiert ihn mit euren stärksten Kampfzaubern. Unverzeihliche Flüche könnt ihr gegen das Graphorn natürlich nicht einsetzen.

Solltet ihr Probleme damit haben, im richtigen Moment auszuweichen, macht Gebrauch von dem Edurus-Trank. Der Maxima-Trank kann euch zudem helfen, die dicke Lebensleiste des Gegners schneller runterzukloppen. Eine Alraune hat zudem die wundervolle Wirkung, das Graphorn kurzzeitig komplett lahm zu legen, was ihr zu eurem Vorteil nutzen solltet.

Habt ihr dem Lord die Hälfte seiner Energie geraubt, wird es ordentlich aufdrehen und deutlich schneller und auch heftiger attackieren. Nutzt Alraunen und Chinesischen Kaukohl, um den Boss ordentlich auszubremsen und nutzt die Gegenstände in der Arena, um diese mit Alter Magie auf euren tierischen Widersacher zu schleudern.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Vierte Prüfung: Das Graphorn greift an: Knien oder angreifen?

Sobald ihr den Lord der Küste besiegt habt, müsst ihr euch während seines finalen Ansturms entscheiden, ob ihr euch hinkniet oder ob ihr das Wesen weiter attackiert. Die Entscheidung sollte in diesem Moment ganz davon abhängen, wie ihr euren Charakter ausspielen wollt, denn echte Auswirkungen hat eure Tat am Ende des Tages nicht.

So oder so wird das Graphorn zu eurem Reittier werden und ihr könnt es nutzen, um zum Eingang des Denkariums zurückzukehren und den Weg freizumachen. Stellt euch auf den Steinkreis vor dem Eingang, während ihr auf dem Rücken des Graphorns sitzt, und der Weg zur letzten Erinnerung der Hüter wird frei, womit die vierte Prüfung bereits wieder zu einem Ende findet. Danach befindet ihr euch im direkten Weg zum Finale in Hogwarts Legacy.