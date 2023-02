Einhorn fangen in Hogwarts Legacy lohnt sich für Einhornhaar

Es gibt wahrscheinlich kein bekannteres Fabelwesen als das Einhorn. Ok, vielleicht der gute, alte Drache? Aber das Einhorn begleitet viele von uns schon seit der Kindheit. Ich sag nur „Das letzte Einhorn“, ein wahrer Klassiker.

Und das Magische Tierwesen spielt natürlich auch eine Rolle im Action-RPG Hogwarts Legacy.

In dieser Lösung verraten wir euch alles zum Thema Einhorn. Kann ich es reiten? Kann ich es fangen?

Alles zum Einhorn in Hogwarts Legacy

Kann ich ein Einhorn als Reittier verwenden? Nein, ihr könnt in „Hogwarts Legacy“ nicht auf einem Einhorn reiten. Falls ihr mehr zu den Reittieren im Spiel erfahren möchtet, dann schaut gerne in unseren Reittier-Guide.

Kann ich ein Einhorn fangen? Ja, genauso wie viele andere Magische Tierwesen lässt sich auch das Einhorn fangen. Und das solltet ihr auch tun!

Das geht aber erst dann, wenn ihr das Vivarium im Raum der Wünsche freigeschaltet habt, was euch Zugriff auf den Schnappsack beschert. Spielt also so lang, bis ihr im Laufe der Hauptstory an den Punkt kommt, wo ihr Magische Tierwesen fangen könnt.

Wo finde ich Einhörner in Hogwarts Legacy?

Viele Orte gibt es in „Hogwarts Legacy“ nicht, an denen ihr nach einem Einhorn Ausschau halten könnt. Aber wenig überraschend finden wir einen Platz im Vergessenen Wald.

Schaut an der nachfolgenden Stelle auf der Karte nach, wenn ihr schnell zum Zielort gelangen möchtet.

Ihr spawnt am besten beim Flohpunkt in Upper Hogsfield und fliegt von dort aus in Richtung Westen.

Wie kann ich ein Einhorn fangen?

Wie bei jedem Tierwesen könnt ihr auch beim Einhorn auf spezielle Zauber setzen, die euch das Fangen erleichtern. In dem Fall des Einhorns empfehlen wir den Eiszauber Glacius. Mit ihm könnt ihr das Einhorn kurzzeitig einfrieren.

Aber leider reicht einmaliges Einfrieren nicht aus. Da es sechs Punkte mit dem Schnappsack braucht, müssen wir mindestens noch ein zweites Mal auf Glacius wechseln und es temporär einfrieren.

Wenn ihr das Einhorn entsprechend vorbereitet habt, dann braucht ihr nur noch den Schnappsack zu zünden und der Taschenstaubsauger erledigt den Rest der Arbeit – vorausgesetzt ihr drückt die entsprechende schnell die Taste nach jeder Umrundung.

Welche Items haben Einhörner? Wenn ihr Einhörner fangt und euch im Raum der Wünsche um sie kümmert (Essen und Zuneigung), dann geben sie euch die Zutat Einhornhaar, womit ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Hier in unserem Tierwesen-Guide lernt ihr alles über die Magischen Fabelwesen.