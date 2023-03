Der beste Besen in Hogwarts Legacy: Gibt es einen Überflieger?

Wer das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy spielt braucht natürlich auch einen anständigen Besen, schließlich will man als ernstzunehmender Zauberer oder Hexe mit Stil durch die offene Spielwelt sausen. Und wer wirklich was auf sich hält, fragt sich natürlich: Welcher ist der beste Besen in dem Spiel und wo kann ich ihn finden?

Hogwarts Legacy: Der beste Besen im Spiel, gibt es so etwas?

Ihr könnt euch auf verschiedene Weisen in „Hogwarts Legacy“ fortbewegen. Entweder tut ihr was für die Beine und seid zu Fuß unterwegs oder ihr schwingt euch mit einem fliegenden Tierwesen wie dem Thestral in die Luft. Oder aber ihr geht ganz klassisch auf Flugreise, nämlich mit einem Besen, dem beliebtesten Transportmittel in der magischen Welt von Harry Potter.

Dieses Werkzeug ist nicht nur ungemein praktisch, kommt ihr so doch am schnellsten von A nach B, es sieht auch noch schick aus, kann in verschiedenen Wettflügen eingesetzt und teilweise euren persönlichen Ansprüchen angepasst werden. Kein Wunder also, dass Schüler*innen in Hogwarts schnell auf der Suche nach ihrem eigenen Besen sind.

In unserem Guide Alle 13 Besen schnell finden – Fundorte erklärt verraten wir euch, welche Besen es in „Hogwarts Legacy“ gibt und wo ihr die Flugobjekte finden könnt. Bleibt nur noch eine Frage: Welcher ist denn nun der beste Besen im ganzen Spiel? Um genau zu sein gar keiner. Denn die Besen unterscheiden sich lediglich optisch.

Obwohl sie an unterschiedlichen Orten gefunden beziehungsweise gekauft werden können und allesamt deutlich schicker sind als der schnöde Schulbesen, teilen sie sich doch die gleichen Werte. Keiner von ihnen ist schneller, wendiger oder hat ein paar extra Tricks auf Lager. Die oben gestellte Frage muss sich also jeder selbst beantworten.

Wer einen Besen krönen möchte, sollte sich vielleicht nach dem Aufwand richten, der nötig ist, um das gute Stück zu bekommen. Der Silberpfeil-Besen und der Himmelssensen-Besen kosten beispielsweise beide satte 5.000 Gold, während ihr den Funkelfunken-Besen nur dann erhaltet, wenn ihr ganze fünfzehn Ballonsätze zum Platzen gebracht habt.

© Warner Bros.

Der beste Besen in Hogwarts Legacy: Den Lieblingsbesen dreimal verbessern

Habt ihr euren Lieblingsbesen gefunden und offiziell zum besten Besen im ganzen Spiel erklärt, könnt ihr das Prachtstück nun noch besser machen. Wem es nach einem schnelleren Flugbesen dürstet, der verfolgt die Sekundärmission bei Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade, wo ihr euch ein paar schöne Upgrades verdienen könnt.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, Zeifliegen-Herausforderungen anzunehmen und die vorgegebenen Zeiten zu schlagen. Was gar nicht so schwer ist, denn die Zeitfenster für einen Sieg sind ziemlich großzügig gesetzt und erfordern lediglich ein bisschen Übung. Nach jedem Sieg kehrt ihr zu eurem Auftraggeber zurück und erhaltet ein Upgrade.

Der beste Besen in Hogwarts Legacy: Gibt es den Nimbus 2000?

Nicht wenige Spieler*innen möchten natürlich in die Fußstapfen von Harry Potter treten und wünschen sich daher, den berühmten Nimbus 2000 selbst einmal fliegen zu können. Doch da müssen wir euch enttäuschen, denn das Modell war zu Harrys Zeiten nagelneu auf den Markt, während „Hogwarts Legacy“ knappe 100 Jahre vor den Ereignissen in den Filmen spielt.

Wer mehr wie seine Vorbilder aus Buch und Film aussehen und sich auch so fühlen möchte, kann aber auf andere Tricks zurückgreifen. So können jene unter euch, die die drei Geheimnisse in Hogwarts lüften, beispielsweise den Festumhang freischalten, den Ron Weasley im vierten Harry-Potter-Film tragen musste. Todschick, versprochen.

Wer in unseren Guide Berühmte Zauberstäbe in Hogwarts Legacy: Den Zauberstab von Harry Potter, Voldemort und Co. nachbauen schaut, kann zudem erfahren, wie ihr die Zauberstäbe berühmter Charaktere bekommen könnt. Was ebenfalls für den Elderstab gilt, den ihr so bekommen könnt: Bester Zauberstab im Spiel, so bekommt ihr ihn.