Der Elderstab in Hogwarts Legacy: Bester Zauberstab im Spiel, so bekommt ihr ihn

In dem Rollenspiel Hogwarts Legacy gibt es allerlei Orte, Gegenstände und Menschen zu entdecken, die ihr vielleicht bereits aus den Büchern und Filmen kennt. Doch der berühmte Elderstab, bekannt als bester Zauberstab überhaupt und eines der drei Heiligtümer des Todes, ist nicht mit dabei. Na, ja, zumindest nicht in seiner legendären Form, wie ihn Dumbledore einst besessen hat.

Denn rein theoretisch könnt ihr von Mr. Ollivanders in Hogsmeade einen mächtigen Zauberstab bekommen, der genauso aussieht wie der berühmte Zauberstab aus dem Harry Potter-Universum. Was ihr tun müsst, um diesen Stab zu erhalten und welche Möglichkeiten ihr habt, ihn euren eigenen Wünschen anzupassen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Hogwarts Legacy: Bester Zauberstab im Spiel, so bekommt ihr den Elderstab

Angehende Hexen und Zauberer können in Hogwarts Legacy viele Dinge ihren persönlichen Vorlieben anpassen, der Raum der Wünsche und die eigene Kleidung sind nur zwei von vielen Beispielen. Der Zauberstab bildet da keine Ausnahme und wer sich seinen bei Mr. Ollivanders abholt, hat viele verschiedene Optionen zur Auswahl.

Optisch kommt aber keine der verfügbaren Möglichkeiten an das Aussehen des echten Elderstabs heran, was etwas frustrierend sein kann. Doch keine Sorge, zumindest vom Namen und auch optisch könnt ihr das mächtige Werkzeug durchaus erhalten, nur müsst ihr dafür beim offiziellen Zauberstabtest bei Wizarding World mitmachen und die richtigen Antworten geben.

Beantwortet insgesamt sieben Fragen richtig, und verknüpft anschließend euer Wizarding World-Konto mit eurem Warner Bros.-Konto, um den Stab im Verlauf der Handlung zu erhalten. Dies geht aber nur, wenn ihr euren eigenen Zauberstab in dem Spiel noch nicht erhalten habt, schließlich bekommt ihr den Elderstab von Mr. Ollivanders als Teil des Hauptauftrags.

Wenn der beste Zauberstab im Spiel schließlich in euren Händen landet, müsst ihr nur zwei Abweichungen verkraften. Zum einen ist eure Version des Elderstabs natürlich nicht so mächtig wie das Original, zum anderen wird eure Version einen Einhornkern, Phönixkern oder Drachenkern haben, und nicht das Schweifhaar eines Thestrals wie die Vorlage.

Folgend findet ihr nun die Fragen, die ihr beantworten müsst, um den Elderstab in „Hogwarts Legacy“ erhalten zu können. Die Fragen und Antworten sind auf der Seite in englisch, können je nach Einstellungen und Plug-ins aber auch auf deutsch angezeigt werden. An der Reihenfolge der Fragen und an den korrekten Antworten ändert sich dadurch aber nichts.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc./ PlayCentral-Bildmontage

Bester Zauberstab in Hogwarts Legacy: Alle 7 Fragen auf Wizarding World

Frage #1: First of all, would you describe yourself as … (Vorne weg, wie würdest du dich beschreiben?)

First of all, would you describe yourself as … (Vorne weg, wie würdest du dich beschreiben?) Frage #2 : And your eyes … (Und deine Augen …)

: And your eyes … (Und deine Augen …) Frage #3 : Was the day on which you were born … (Der Tag, an dem du geboren wurdest …)

: Was the day on which you were born … (Der Tag, an dem du geboren wurdest …) Frage #4 : Do you most pride yourself on your … (Am meisten bist du stolz auf deine …)

: Do you most pride yourself on your … (Am meisten bist du stolz auf deine …) Frage #5 : Traveling alone down a deserted road, you reach a crossroads. Do you continue … (Ihr reist alleine auf einer verlassenen Straße und erreicht eine Kreuzung. Ihr reist weiter nach …)

: Traveling alone down a deserted road, you reach a crossroads. Do you continue … (Ihr reist alleine auf einer verlassenen Straße und erreicht eine Kreuzung. Ihr reist weiter nach …) Frage #6 : Do you most fear … (Am meisten fürchtest du dich vor …)

: Do you most fear … (Am meisten fürchtest du dich vor …) Frage #7: In a chest of magical artifacts, which would you choose … (Aus einer Truhe voller magischer Artefakte wählst du …)

Wie schon erwähnt hat der originale Elderstab einen Thestralkern, diese Option steht euch in „Hogwarts Legacy“ jedoch nicht zur Verfügung, daher müsst ihr euch für einen der drei anderen Kerne entscheiden, um euren individuellen Elderstab zu erschaffen. Folgend die Antworten, die ihr geben müsst, um den entsprechenden Stab herzustellen.

Bester Zauberstab in Hogwarts Legacy: Elderstab mit Einhornkern

Frage #1 : Beliebige Antwort

: Beliebige Antwort Frage #2 : (Blue) Blau

: (Blue) Blau Frage #3 : Beliebige Antwort

: Beliebige Antwort Frage #4 : Intelligence (Intelligenz)

: Intelligence (Intelligenz) Frage #5 : Right towards the castle (Direkt zur Burg)

: Right towards the castle (Direkt zur Burg) Frage #6 : Fire (Feuer)

: Fire (Feuer) Frage #7: Glittering Jewel (Glitzerndes Juwel)

Bester Zauberstab in Hogwarts Legacy: Elderstab mit Phönixkern

Frage #1 : Beliebige Antwort

: Beliebige Antwort Frage #2 : (Blue) Blau

: (Blue) Blau Frage #3 : Beliebige Antwort

: Beliebige Antwort Frage #4 : Intelligence (Intelligenz)

: Intelligence (Intelligenz) Frage #5 : Right towards the castle (Direkt zur Burg)

: Right towards the castle (Direkt zur Burg) Frage #6 : Darkness (Dunkelheit)

: Darkness (Dunkelheit) Frage #7: Bound Scroll (Gebundene Schriftrolle)

Bester Zauberstab in Hogwarts Legacy: Elderstab mit Drachenkern

Frage #1 : Beliebige Antwort

: Beliebige Antwort Frage #2 : (Blue) Blau

: (Blue) Blau Frage #3 : Beliebige Antwort

: Beliebige Antwort Frage #4 : Intelligence (Intelligenz)

: Intelligence (Intelligenz) Frage #5 : Right towards the castle (Direkt zur Burg)

: Right towards the castle (Direkt zur Burg) Frage #6 : Heights (Höhen)

: Heights (Höhen) Frage #7: Silver Dagger (Silberdolch)

© Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Sobald ihr alle Fragen euren eigenen Wünschen entsprechend beantwortet und euer Wizarding World-Konto mit eurem Warner Bros.-Konto verbunden habt, spielt ihr das Spiel, bis ihr den Auftrag bekommt, euren eigenen Zauberstab bei Mr. Ollivanders in Hogsmeade abzuholen. Nun könnt ihr unter anderen den Elderstab auswählen, den ihr selbst kreiert habt.