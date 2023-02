Hogwarts Legacy: Alle 3 Geheimnisse von Hogwarts und wie ihr die Rätsel löst

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Wer in Hogwarts Legacy aufmerksam durch die Gänge der Schule läuft, wird schon bald auf die Geheimnisse von Hogwarts stoßen, 3 kleine Rätsel innerhalb der Schulmauern, die eine eigene Herausforderungsreihe darstellen. Wer alle drei Prüfungen, das Brücken-Rätsel, das Uhrenturm-Rätsel und das Eisentür-Rätsel, abschließt, bekommt eine einzigartige Belohnung.

Die Reihe nennt sich Löse Geheimnisse von Hogwarts und kann im Handbuch unter Erkundung gefunden werden. Habt ihr ein Rätsel gelöst, erhaltet ihr den Badeanzug des Wahrheitsfinders. Nach 2 gelösten Rätseln gibt es den Maßgeschneiderten Frack und nach 3 gelösten Rätseln einen Festumhang, den Fans wahrscheinlich noch aus den Filmen kennen dürften.

Geheimnisse von Hogwarts: Das Brücken-Rätsel

Zwischen dem Bibliotheksanbau und Die Große Halle befindet sich eine recht breite Brücke, welche die beiden Gebäudeflügel miteinander verbindet. Ihr könnt diesen Punkt am einfachsten erreichen, indem ihr euch zum Flohflammen-Ort Haupthalle transportieren lasst und von dort aus eine Wegmarkierung zum Nachbargebäude setzt.

Fundort : Brücke zwischen Bibliotheksanbau und Große Halle

: Brücke zwischen Bibliotheksanbau und Große Halle Voraussetzung: Incendio

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Wie ihr schnell erkennen werdet, ist die Brücke nicht nur sehr schön, sie hält auch ein Geheimnis für euch bereit. Um dieses Rätsel zu lösen, müsst ihr mit den vier Feuerschalen interagieren, die sich links und rechts auf den Geländern befinden, von denen zu Beginn aber nur eine entflammt ist. Ein Umstand, den ihr nun ändern solltet.

Mit einem Feuerzauber, Incendio oder Confringo, entfacht ihr die anderen drei Schalen. Jetzt, wo in ihnen eine Flamme ruht, könnt ihr mit den Feuerschalen interagieren und ihnen einen Wert von I bis IV zuweisen. Um zu wissen, welcher Wert der richtige ist, begebt euch zum nordwestlichen Ende der Brücke und schaut auf den Boden.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Ihr werdet einen Kreis entdecken, der aus vier Symbolen besteht, die jeweils einem Wert zugewiesen wurden. Die gleichen Symbole könnt ihr auch an jeder der vier Feuerschalen erkennen, womit ihr nun die Lösung dafür habt, welche Zahl welcher Schale entspricht. Stellt diese nun nur noch vier Male richtig ein und ein Geheimgang wird frei.

Geheimnisse von Hogwarts: Das Uhrenturm-Rätsel

Das nächste Rätsel der Marke Hogwarts Legacy erwartet euch im Uhrenturm, der sich wiederum im Südflügel befindet. Reist zu dem Flohflammen-Ort Hof des Uhrenturms und ihr werdet insgesamt vier verschlossene Türen mit merkwürdigen Symbolen entdecken, die es für dieses Rätsel zu lösen gilt. Dafür müsst ihr aber ordentlich vorbereitet sein.

Fundort : Hof des Uhrenturms, Südflügel

: Hof des Uhrenturms, Südflügel Voraussetzung: Glacius, Alohomora (Stufe 2)

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Da ihr für das Uhrenturm-Rätsel den Alohomora-Zauber auf Stufe 2 benötigt, ist es unerlässlich, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 9 Demiguise-Statuen gefunden habt. Sollte dies nicht der Fall sein, schaut in unseren Guide und klappert diese Aufgabe erst einmal ab: Alle Demiguise-Statuen mit Fundorte sammeln.

Das Prinzip ist jetzt eigentlich ganz einfach. Jede der vier Türen im Uhrenturm ist mit einem Gitter versperrt, in welches ein Symbol eingraviert wurde. Diese Symbole findet ihr auch beim Pendel der Uhr wieder. Stattet dem Pendel weiter oben also doch mal einen Besuch ab und schaut es euch genau an.

Friert es schließlich mit Glacius ein, wenn Pendel und Symbol übereinander liegen. Dadurch verschwindet das Gitter vor der entsprechenden Tür und ihr könnt dahinter nach Schätzen suchen. Um das Pendel wieder freizugeben wirkt ihr einfach Confringo auf die Stelle, an welcher ihr den Frostzauber gesprochen habt. Der Eiszauber lässt nach einer Weile aber auch von alleine nach.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Tür #1 : Befindet sich im Untergeschoss, unweit des Flohflammen-Orts Hof des Uhrenturms.

: Befindet sich im Untergeschoss, unweit des Flohflammen-Orts Hof des Uhrenturms. Tür #2 : Auf der gleichen Ebene wie der untere Bereich des Pendels, im westlichen Gebiet. Hinter der Tür befindet sich eine Augen-Kiste , ihr müsst also Desillusionierung verwenden.

: Auf der gleichen Ebene wie der untere Bereich des Pendels, im westlichen Gebiet. Hinter der Tür befindet sich eine , ihr müsst also verwenden. Tür #3 : Ein Stockwerk über Tür #2, auf der gleichen Ebene wie der Schrank für den Daidalischen Schlüssel . Die Tür steht am östlichsten Ende.

: Ein Stockwerk über Tür #2, auf der gleichen Ebene wie der Schrank für den . Die Tür steht am östlichsten Ende. Tür #4: Ein Stockwerk über Tür #3. Folgt dem Verlauf der nächsten Treppe bis zu einer Zwischenebene, wo ihr in den Außenbereich gehen könnt.

Geheimnisse von Hogwarts: Das Eisentür-Rätsel

Für das letzte Rätsel in Hogwarts müsst ihr aus dem Arbeitszimmer des Schulleiters einen Schlüssel entwenden, um damit eine Eisentür im Flur vor eben diesem Büro zu öffnen. Was gar nicht so einfach ist, denn das Arbeitszimmer des Schulleiter könnt ihr nur betreten, wenn sich euer Zauber Alohomora bereits auf Stufe 3 befindet.

Fundort : Die Große Treppe

: Die Große Treppe Voraussetzung: Alohomora (Stufe 3)

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Die Eisentür, die ihr mit dem Schlüssel öffnen müsst, findet ihr am schnellsten, indem ihr den Flohflammen-Ort Trophäenraum in der Region Die Große Treppe aufsucht. Lauft nun immer weiter, öffnet das schwere Eisentor mit Alohomora (Stufe 1) und bahnt euch euren Weg bis zum Büro des Schulleiters. Auf der anderen Seite des gleichen Gangs steht die Tür, bewacht von zwei Statuen und ohne Schlüssel unmöglich zu öffnen.

Der Schlüssel liegt im Studierzimmer des Schulleiters, welches sich über dem Büro des Schulleiters befindet. Das Büro könnt ihr erst ab der Hauptmission Das Vielsaft-Komplott betreten und von dort aus führt eine Treppe nach oben ins Studierzimmer. Alternativ könnt ihr das Studierzimmer erreichen, indem ihr mit einem Besen zum Balkon hochfliegt.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Doch egal wie ihr diesen Raum erreicht, ihr benötigt in jedem Fall Alohomora (Stufe 3), um hinein zu gelangen, ihr solltet also ordentlich Demiguise-Statuen suchen, damit dieser Zauber die erforderliche Stufe erreicht. Zu Belohnung gibt es aber auch einen schönen Festumhang der Marke Ron Weasley.