Berühmte Zauberstäbe in Hogwarts Legacy: Den Zauberstab von Harry Potter, Voldemort und Co. nachbauen

In dem Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy könnt ihr euch euren ganz individuellen Zauberer oder eure ganz individuelle Hexe gestalten, inklusive Kleidungsstil, persönlichen Raum der Wünsche und natürlich Zauberstab. Da kommt man doch schnell in Versuchung, den persönlichen Lieblingscharakteren aus dem Harry Potter-Universum nachzueifern.

Was in einem gewissen Rahmen durchaus möglich ist. Wer bei der Optik ein paar Abstriche in Sachen Originaltreue verkraften kann, kann sich die berühmten Zauberstäbe aus den Büchern und Filmen nachbauen, sobald die Hauptmission euch zu Mr. Ollivander schickt. Wie genau ihr das anstellt, verraten wir euch in diesem Guide.

Hogwarts Legacy: So baut ihr den Zauberstab von Harry, Hermine, Ron und Co. nach

Die Welt von Harry Potter selbst einmal erleben, genau das ist dank „Hogwarts Legacy“ möglich und wer will, kann seinen Helden und Heldinnen nicht nur nacheifern, sondern genauso aussehen wie sie. Wer beispielsweise die drei Geheimnisse der Schule löst, bekommt den Festumhang, den Ron Weasley im vierten Harry-Potter-Film tragen musste.

Es gibt noch allerlei andere ikonische Kleidungsstücke zu finden, doch wer auch beim Zauberstab genauso ausgestattet sein möchte wie die Vorbilder aus der magischen Welt, muss ihre Materialien kennen. Dazu gehört das Holz, aus dem der Stab gefertigt wird, der magische Kern, der ihm seine Macht verleiht, und die Flexibilität sowie die Länge.

All diese Daten möchte nämlich Mr. Ollivander in dem Dörfchen Hogsmeade von euch haben, wenn ihr im Verlauf der Hauptmission zu ihm geschickt werdet. Eure Antworten bestimmen das Aussehen des magischen Werkzeugs und auch wenn das Ergebnis nicht 100%ig an die Vorlage herankommen wird, so ist eine Ähnlichkeit doch stets unbestreitbar.

Für alle, die den Zauberstab ihres Lieblingscharakters in Hogwarts Legacy nutzen möchten, folgt nun eine Auflistung aller Zauberstäbe, deren Materialien wir dank der Bücher und Filme kennen. Außer natürlich, ihr würdet lieber den Elderstab schwingen, der sich ebenfalls herstellen lässt: Der Elderstab in Hogwarts Legacy: Bester Zauberstab im Spiel, so bekommt ihr ihn.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy: Zauberstäbe von berühmten Charakteren

Charakter Holz Kern Länge Flexibilität Harry Potter Stechpalmenholz Phönixfeder 11 Zoll federnd Hermine Granger Weinrebenholz Drachenherzfaser 10 ¾ Zoll unbekannt Ron Weasley Weidenholz Einhornschwanzhaar 12 Zoll unbekannt Lord Voldemort Eibenholz Phönixfeder 13 ½ Zoll unbekannt Albus Dumbledore Elderholz (Holunderholz) Thestralschwanzhaar 16 Zoll ziemlich federnd Rubeus Hagrid Eichenholz unbekannt 16 Zoll unbekannt Bellatrix Lestrange Walnussholz Drachenherzfaser 12 ¾ Zoll nicht flexibel Draco Malfoy Weißdornholz Einhornschwanzhaar 10 Zoll ziemlich federnd Lucius Malfoy Ulmenholz Drachenherzfaser unbekannt unbekannt Remus Lupin Zypressenholz Einhornschwanzhaar 10 ¾ Zoll biegsam James Potter Mahagoniholz unbekannt 11 Zoll elastisch Lily Potter Weidenholz unbekannt 10 ¼ Zoll unbekannt Minerva McGonagall Tannenholz Drachenherzfaser 9 ½ Zoll steif Neville Longbottom Kirschholz Einhornschwanzhaar unbekannt unbekannt Ikonischen Zauberstab in Hogwarts Legacy herstellen: Berühmte Charaktere

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy: Zauberstäbe von Nebenfiguren

Charakter Holz Kern Länge Flexibilität Mary Cattermole Kirschholz Einhornschwanzhaar 8 ¾ Zoll unbekannt Gilderoy Lockhart Kirschholz Drachenherzfaser 9 Zoll leicht biegsam Sybill Trelawney Haselnussholz Einhornschwanzhaar 9 ½ Zoll sehr biegsam Charlie Weasley Eschenholz Einhornschwanzhaar 12 Zoll unbekannt Victor Krum Weißbuchenholz Drachenherzfaser 10 ¼ Zoll dick und steif Cedric Diggory Eschenholz Einhornschwanzhaar 12 ¼ Zoll ziemlich federnd Peter Pettigrew Kastanienholz Drachenherzfaser 9 ¼ Zoll spröde Dolores Umbridge Birkenholz Drachenherzfaser 8 Zoll unbekannt Garrick Ollivander Weißbuchenholz Drachenherzfaser 12 ¾ Zoll leicht biegsam Quirinus Quirrell Erlenholz Einhornschwanzhaar 9 Zoll biegsam Ikonischen Zauberstab in Hogwarts Legacy herstellen: Nebenfiguren

Ihr seht natürlich gleich, dass sich nicht jeder Zauberstab originalgetreu nachbauen lässt, da nicht bei jedem dieser magischen Werkzeuge alle Informationen vorliegen. Und manche Zauberstäbe verwenden Materialien, die es in „Hogwarts Legacy“ überhaupt nicht gibt. Daher bleibt euch leider nichts anderes übrig, als hier und da Kompromisse einzugehen.

Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, den eigenen Zauberstab im Spiel an den eines berühmten Charakters anzupassen, nämlich die Zauberstabgriffe. Wo ihr diese Collectables findet, verraten wir euch in Alle 42 Zauberstabgriffe im Spiel und ihre Fundorte.