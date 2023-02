Hogwarts Legacy: Inventar vergrößern, mehr Platz für Ausrüstung erhalten

Seid ihr in Hogwarts Legacy gerade mal wieder auf Reisen und plündert eine lukrativ aussehende Truhe oder niedergestreckte Gegner, erscheint schnell der nervige Hinweis, dass euer Inventar voll. Aber wie löst man dieses lästige Problem dauerhaft? Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, wie ihr euer Inventar dauerhaft vergrößern könnt.

Prüfungen Merlins erweitern euer Inventar

Mehr Ausrüstungsplätze verdienen, so geht’s: Das Problem des ständig komplett gefüllten Inventars ist zwar recht nervig, vor allem wenn ihr mal wieder in einem größeren Dungeon unterwegs seid, die Lösung ist aber zum Glück nicht sonderlich kompliziert. Schließlich gibt es in „Hogwarts Legacy“ nur eine einzige Möglichkeit, um das eigene Inventar zur erweitern.

Möchtet ihr mehr Ausrüstungsgegenstände in eurem Inventar unterbringen können, solltet ihr Prüfungen Merlins erfüllen. Dabei handelt es sich um recht einfache Rätsel, die euch in verschiedenen Formen überall in der Spielwelt von „Hogwarts Legacy“ erwarten.

Ihr müsst zum Starten dieser Prüfungen lediglich die Hauptmission Die Prüfungen Merlins abgeschlossen haben. Diese ist verfügbar, sobald ihr die Hauptmission Das Mädchen aus Uagadou absolviert habt. Um die Sammelaufgabe freizuschalten müsst ihr der Hexe Nora Treadwell dabei helfen, die erste Prüfung Merlins zu absolvieren. Wie das genau funktioniert und wie sich die verschiedenen Rätsel lösen lassen, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Bei Nora Treadwell beginnt mit der ersten Prüfung. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Sonderlich lang müsst ihr in der Spielwelt übrigens nicht nach den einzelnen Prüfungen Merlins suchen. Schließlich werden alle Aufgaben auf der Karte mit einem Blatt-Symbol angezeigt. Befindet ihr euch in der Nähe einer solchen Prüfung, sollte euch eine große runde Steinplatte auf dem Boden auffallen. Hierauf müsst ihr Malvenkraut streuen, um die Prüfung zu aktivieren.

So erweitert ihr euer Inventar

Sobald ihr zwei Prüfungen Merlins erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr vier zusätzliche Plätze für eure Ausrüstung. Nach weiteren sechs Prüfungen gibt es vier weitere Slots dazu. Wenn ihr 18 Prüfungen erfüllt habt, ist euer Inventar um insgesamt 20 zusätzliche Ausrüstungsplätze gewachsen und hat sich somit von 20 auf 40 Slots verdoppelt.

2 Prüfungen Merlins = 24 Slots

= 24 Slots 6 Prüfungen Merlins = 28 Slots

= 28 Slots 10 Prüfungen Merlins = 32 Slots

= 32 Slots 14 Prüfungen Merlins = 36 Slots

= 36 Slots 18 Prüfungen Merlins = 40 Slots

So sieht ein aufgeräumtes und erweitertes Inventar aus! © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Hinweis: Beachtet unbedingt, dass ihr beim Erfüllen von Herausforderungen eure Belohnungen erst einmal im Menü unter Herausforderungen abholen müsst. Erst dann erhaltet ihr die zusätzlichen Ausrüstungsplätze gutgeschrieben.

Doch selbst mit einem größeren Inventar kann es schnell vorkommen, dass dieses komplett gefüllt ist. Aus diesem Grund empfehlen wir euch, eure Ausrüstungsgegenstände regelmäßig bei Händlern zu verkaufen. Auf dieses Weise gelangt ihr außerdem recht schnell an viele Gold-Galleonen. Weitere Tipps, um schnell Geld in „Hogwarts Legacy“ zu verdienen, haben wir euch in diesem Guide aufgelistet.

Vergesst nicht euch die jeweilige Belohnung abzuholen. © Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de