Hogwarts Legacy: Das Glocken-Rätsel gelöst, so geht´s

Das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy hat einige Mysterien für euch auf Lager, wie beispielsweise das Glocken-Rätsel im Glockenturm. Diese Herausforderung ist Teil einer Mission, kann aber auch unabhängig davon gelöst werden. Und für graue Haare sorgen, wenn man sich nicht sicher ist, was genau das Spiel jetzt eigentlich von einem verlangt.

Das Glocken-Rätsel: So bringt ihr die Glocken in Hogwarts wieder zum läuten (Lösung)

Ein weiteres Rätsel der Marke Hogwarts Legacy erwartet euch im Glockenturm der Schule. Dort gilt es, Glocken zu finden und zu ihrem angestammten Platz zurückzubringen. Dies müsst ihr im späteren im Verlauf eines Auftrags sowieso tun, könnt aber bei Belieben auch jederzeit zuvor dorthin gehen und das Rätsel lösen.

Fundort : Im Glockenturm (Der Flügel des Glockenturms)

: Im Glockenturm (Der Flügel des Glockenturms) Voraussetzung: Accio, Wingardium Leviosa

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Begebt euch für den schnellsten Weg zu dem Flohflammen-Ort Hof des Glockenturms in dem Gebiet Der Flügel des Glockenturms. Geht dort durch keine Tür und folgt keinem Gang, stattdessen lauft ihr auf der rechten Seite die Treppe hoch und folgt den Stufen immer weiter, bis ihr schließlich das Innere des Glockenturms erreicht habt.

Sobald ihr in dem Holzgerüst angekommen seid, seht ihr, neben einer Aneinanderreihung von drei Glocken, eine einzelne auf dem Boden liegen. Hebt diese mit Accio an und steuert sie dann mit Wingardium Leviosa zu dem leeren Platz in der Glockenreihe. Vergesst nicht, dass ihr schwebende Objekte nach oben, unten, vor, zurück und von links nach rechts bewegen könnt.

Mit etwas Übung sollte es euch schnell leicht fallen, die Glocke einrasten zu lassen, womit der erste Teil dieses Rätsels abgeschlossen ist. Es ist aber auch möglich, diesen Part nur mit Accio umzusetzen, dafür müsst ihr die Glocke auf den Balken unter den anderen Glocken absetzen, euch eine Etage höher bewegen und dort erneut mit Accio anheben.

Die zweite und damit bereits letzte Glocke, die Teil von diesem Glocken-Rätsel ist, befindet sich etwas weiter oben, eine Etage unter dem Ausgang, der in den Außenbereich des Turms führt. Sie liegt versteckt in der hinteren Ecke unter der Holztreppe, haltet also die Augen auf. Wie zuvor schnappt ihr euch die Glocke mit Accio und haltet den Zauber aufrecht.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Denn wenn ihr den Zauber nicht unterbrecht, geht er automatisch in Wingardium Leviosa über und ihr könnt die Glocke viel besser kontrollieren. Auf diese Weise bringt ihr sie eine Etage tiefer und hängt sie an den freien Platz, oberhalb der Glockenreihe, die ihr just zuvor vervollständigt habt. Auch dieser Abschnitt ist nur mit Accio möglich, erfordert aber einiges an Geduld.