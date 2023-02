Hogwarts Legacy: Alle Handbuchseiten im Hochland (Fundorte)

In Hogwarts Legacy gibt es eine Vielzahl an Handbuchseiten zu finden, jedoch nicht nur in der berühmten Schule und dem beliebten Örtchen Hogsmeade, sondern auch in allen anderen Regionen der offenen Spielwelt, die als Hochland bekannt sind. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr alle Revelio-Handbuchseiten auf der Weltkarte finden könnt.

Bedenkt, dass wir euch hier lediglich die Handbuchseiten aufzeigen, die ihr außerhalb von Hogwarts und Hogsmeade finden könnt. Wenn ihr die Sammelobjekte in diesen Regionen sucht, schaut doch gerne in unsere entsprechenden Guides, wo wir euch ebenfalls die Fundorte aller Handbuchseiten aufzeigen:

Hogwarts Legacy: Alle Handbuchseiten im Tal von Hogsmeade

Schokofrösche

Begebt euch von Hogsmeade aus nach Südosten und ihr erreicht einen kleinen Garten mit einer Hecke, die wie ein Drache aussieht. Sucht hier den oberen Bereich auf und ihr entdeckt auf einer Steinbank die Schokofrösche.

Squib-Cottage

Auf den Feldern östlich von Hogsmeade, südlich von dem Flohflammen-Ort Östliches Tal von Hogsmeade, steht eine kleine Steinhütte und ein Schuppen mit Hühnern. An der Außenfassade des Hauses werdet ihr drei Töpfe finden, die hinter einem Eisengitter stehen. Setzt hier Revelio ein.

Kürbislimo

Sucht den Ort Upper Hogsfield auf. Im Nordwesten dieses Dorfs steht ein mehrstöckiges Haus mit einem kleinen Turm. Sucht im unteren Bereich nach einem Tresen und setzt dort Revelio ein. Auf dem Dachboden im Raum nebenan findet ihr übrigens noch eine versteckte Kiste.

Hogwarts Legacy: Alle Handbuchseiten in der Feldcroft-Region

Juwelenbrosche

Sucht den östlichsten Ort dieser Region in Hogwarts Legacy auf, das Dorf Irondale. Dort, am östlichsten Punkt, steht eine große Windmühle, an deren Treppenstufen ihr schließlich diese Brosche untersuchen könnt.

Zimtrinde

Zwischen den Flohflammen-Orten Katakombe von Feldcroft und Irondale gibt es direkt zwischen Wasser und Gebirge ein mittelgroßes Banditenlager. Betretet dort das große Gebäude im Norden, in der Felswand. Die gesuchte Handbuchseite befindet sich im Hauptraum, direkt vor der großen Feuerstelle.

Der Brunnen von Feldcroft

Sucht den Ort im Zentrum der Region auf. Im Verlauf der Sekundärmission Entführter Kaukohl verschlägt es euch sowieso hierher. Nutzt Revelio bei dem Brunnen in der Mitte des Dorfs und die Handbuchseite ist euer.

Übungspuppen

Diese Übungspuppen stehen nordöstlich von dem Dorf Feldcroft, welches ihr in der gleichnamigen Region finden könnt. Folgt einfach dem Weg in Richtung Nord/Nordost und ihr werdet nach wenigen Metern daran vorbeikommen.

Liebstöckelstrauß

Dieser hübsche Kräuterstrauß liegt in einer Felsnische südlich von Feldcroft. Vom mittelgroßen Banditenlager in dieser Region aus geht ihr nach Süd/Südwest. Sobald ihr in der Nähe seid, wird euch die Handbuchseite auf der Map angezeigt und ihr könnt einen Wegpunkt setzen.

Kaputtes Fernglas

Begebt euch von Schloss Rookwood, den Ruinen westlich des Orts Feldcroft, aus nach Nordosten und ihr erreicht einen alten Turm am Wasser. Ein Ort, wo ihr die fahrende Händlerin Priya Treadwell antreffen könnt. Erklimmt an der Westseite die Leiter, hoch zu der Truhe, und ihr findet den Handbucheintrag.

Peruanisches Instant-Finsternispulver

Am westlichsten Rand dieser Region, direkt bei dem Flohflammen-Ort Westliches Tal von Hogwarts, befindet sich ein Banditenlager. Am höchsten Punkt im nordöstlichen Bereich werdet ihr diesen Handbucheintrag mit Revelio enthüllen können.

Hogwarts Legacy: Alle Handbuchseiten südlich von Hogwarts

Fahrkartenschalter im Bahnhof von Hogsmeade

Südöstlich von Hogsmeade ist ein kleiner Bahnhof. Begebt euch zum zentralen Gebäude und nutzt dort wie gewohnt Revelio, um einen weiteren Eintrag zu erhalten.

Spinnenglieder

Sucht das Dorf Aranshire auf, welches sich südlich von Hogsmeade befindet. Ihr erreicht den Ort leicht, indem ihr den Schienen von Hogsmeade aus einfach nach Süden folgt. Untersucht in dem kleinen Dorf den Metallkäfig mit Revelio, um diesen Eintrag freizuschalten.

Hausmeisterwerkzeuge

Verlasst die Schule in Richtung Süden, auf eurem Weg in das Dorf Lower Hogsfield kommt ihr an einer kleinen Hütte nahe des Wassers vorbei. Geht hinein, nutzt Reveleio und das Blatt wird eurer Sammlung zugefügt.

Hogwarts Legacy: Alle Handbuchseiten nördlich von Hogwarts

Alihotsi-Torte

Sucht den Flohflammen-Ort Verbotener Wald auf und begebt euch nach Osten, wo ihr eine unbenannte Ruine sehen könnt. Nördlich davon, auf einem Felsvorsprung, stehen zwei Sitzbänke aus Holz, auf einem davon liegt diese Torte.

Hogwarts Legacy: Alle Handbuchseiten im Tal von Hogwarts

Schwarzer Hebride

Folgt dem Pfad von Lower Hogsfield aus nach Süden, ungefähr auf der Höhe des Schatzgewölbes findet ihr diesen Eintrag.

Verzauberte Vogelscheuche

Südöstlich von Hogwarts, zwischen Aranshire und Keenbridge, liegt das kleine Dorf Brocburrow. Sucht dort am südwestlichsten Punkt den kleinen Garten auf und untersucht die Vogelscheuche mit Revelio.

Das schiefe Haus

Diese Attraktion steht in Keenbridge, nördlich von Nördlicher Sumpf am Meer beziehungsweise südlich von Zentrales Tal von Hogwarts. Das schiefe Haus steht direkt am Wegrand und ist quasi nicht zu übersehen.

Ingwerpflanzen

Sucht Keenbridge im Zentrum des Tals von Hogwarts auf und untersucht die Bar bei der Brücke, direkt gegenüber von Merlins Prüfung.

Bienenstöcke

Ebenfalls in Keenbridge zu finden. Sucht den östlichen Rand des Dorfes auf, südlich vom Schnellreisepunkt, und ihr könnt die großen Bienenstöcke am Fluss sehen.

Spitzchendeckchen

Folgt dem Pfad von Keenbridge aus nach Westen und ihr erreicht eine Stelle, wo ihr sowohl ein Schatzgewölbe als auch ein Kaleidoskop aus Schmetterlingen finden könnt. Neben dem besagten Gewölbe befindet sich ein kleines Grab, das eine Handbuchseite für euch parat hat.

Doxy-Ei

Verfolgt die Sekundärmission Entführter Kaukohl und ihr erreicht ein kleines Banditenlager südwestlich von Keenbridge. Nahe der Kiste, wo ihr den ersten geklauten Kohl findet, liegt ein kleines schwarzes Ei, dem ihr eine Handbuchseite entlocken könnt.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert.