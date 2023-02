Revelio-Seiten in Hogwarts Legacy: Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts (Fundorte)

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

In Hogwarts Legacy gibt es eine Vielzahl an sammelbaren Gegenständen, unter anderen auch Handbuchseiten, die nur mit dem Zauber Revelio enthüllt werden können. Wer diese Collectables fleißig sammelt, schaltet nach und nach neue Kleidungsstücke frei und erhält natürlich auch jedes Mal wertvolle Erfahrungspunkte.

In diesem Guide zeigen wir euch alle entsprechenden Revelio-Handbuchseiten auf, die ihr in der Schule Hogwarts finden könnt. Beachtet, dass die Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts Legacy doppelt gezählt werden. Zum einen sammelt ihr mit ihnen alle Handbuchseiten im Spiel, zum anderen werden sie aber auch losgelöst davon gezählt und gewähren eigene Belohnungen.

Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts: Die Große Treppe

Um Revelio-Handbuchseiten zu finden, müsst ihr nach markanten Orten und besonderen Gegenständen Ausschau halten. Nutzt ihr in der Umgebung Revelio, wird kurz eine gülden schimmernde Handbuchseite in der Luft angezeigt, nutzt ihr Revelio jedoch direkt daneben, manifestiert sich die Seite und ihr könnt mit ihr interagieren, um sie eurem Handbuch zuzufügen.

Büste von Ravenclaw

Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Wenn ihr mit diesem Haus startet, werdet ihr automatisch im Verlauf der Handlung von Professor Weasly aufgefordert, die Büste zu untersuchen und in das Handbuch aufzunehmen.

Bewegliche Treppe

Damit ist die bewegliche Treppe in dem Gebiet die Große Treppe gemeint. Folgt den Stufen nach oben und ihr könnt auf halbem Weg in Richtung Flohflammen-Ort Turm der Großen Treppe diese Handbuchseite enthüllen.

Trollrüstung

Steht direkt gegenüber von dem Flohflammen-Ort Trophäenraum. Die wuchtige Rüstung kann kaum übersehen werden.

Zentaurenrüstung

Steht ebenfalls im Trophäenraum, dem höchsten Ort über der Beweglichen Treppe. Lauft den äußeren Bereich entlang und ihr seht diese Rüstung in einem großen Schaukasten.

Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts: Bibliotheksanbau

Statue von Gregor der Kriecher

Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen befindet sich im Bibliotheksanbau und zwar in der Haupthalle, wo ihr das erste leere Gemälde entdecken könnt. Folgt vom Brunnen aus dem Weg nach Süden. Am unteren Ende der Treppe, auf der linken Seite, steht die Statue, die ihr mit Revelio markieren könnt.

Springbrunnen an der Haupthalle

Steht im Zentrum des Bibliotheksanbaus, dort, wo ihr das erste Mal die Schülerin Lenora trefft, die euch von den leeren Rahmen erzählt.

Der alte Bibliothekar

Damit ist das große Gemälde in der Bibliothek gemeint, kann gar nicht verfehlt werden.

Handlesemodell

Vom Unterrichtsraum Wahrsagen aus geht es einfach immer weiter nach oben. Am Ende der Treppe müsst ihr die Leiter hochklettern, um schließlich den obersten Raum zu erreichen. Hier könnt ihr diesen Eintrag enthüllen.

Lenkpflaumen

Kleine Bäume im Gewächshaus. Verlasst den Glockenturm über den Ausgang und folgt dem Pfad im Außenbereich, um das Gewächshaus zu erreichen, oder verlasst die Haupthalle in die gleiche Richtung.

Verzauberte Bücher

Befinden sich in der Verbotenen Abteilung der Bibliothek, ein Ort, den ihr im Verlauf der Hauptmission sowieso aufsuchen müsst. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, im späteren Verlauf der Handlung erneut dort rumzuschleichen.

Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts: Astronomieflügel

Gemälde von Illynius

Zu finden im Astronimieflügel. Betretet diesen vom südlich gelegenen Verwandlungshof aus und geht sofort nach rechts, in Richtung großes Gemälde. Ihr könnt das Kunstwerk gar nicht verfehlen, macht euch also keine Sorgen.

Penetrante Passage

Damit ist der Flur im Westen im Astronomieflügel gemeint. Betretet das Gebäude, geht in den ersten Stock und lauft dann nach Westen, direkt durch die Tür. Der Flur ist leicht daran zu erkennen, dass hier Gas aus dem Boden kommt. Nach wenigen Metern könnt ihr ein Glimmen in der Luft ausmachen, hier solltet ihr Revelio einsetzen.

Skelett eines Schwarzen Hebriden

Dieses mächtig beeindruckende Skelett hängt an der Decke des Unterrichtsraums für die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Stellt euch auf das obere Treppenende, was zum Büro der Professorin führt, und blickt in den Unterrichtsraum, um das Skelett mit Revelio zu enthüllen.

Wandteppich von Barnabas der Bekloppte

Hängt im Gang des Astronomieflügels, folgt einfach den Treppen immer weiter nach oben in Richtung Astronomieturm und ihr kommt automatisch an dem hässlichen Schmuckstück vorbei.

Wyvern-Brunnen

Dieser Brunnen steht auf dem Verwandlungsplatz und zwar genau im Zentrum. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen und der Glitzer in der Luft ist bereits von Weitem zu sehen.

Skelett eines Augurey

Betretet dieses Gebiet über das Erdgeschoss und folgt den Treppen dann zwei Etagen nach oben, in den Aufenthaltsbereich mit klassischer Musik und dem Gemälde einer brennenden Hexe an der Wand. Auf dieser Ebene findet ihr einen Schaukasten mit einem Skelett.

Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts: Der Flügel des Glockenturms

Holzkatze

Nahe des südlichen Ausgangs, den ihr nutzen könnt, um Hogwarts zu verlassen, befindet sich eine Holzkatze in einer Glasglocke. Geht von dem besagten Ausgang aus nach Westen und ihr seht die Katze rechts von der Tür, die in den nächsten Bereich führt.

Die Glocken der drei Schwestern

Ebenfalls in der Eingangshalle, die an den südlichen Ausgang angrenzt. Sucht gegenüber der Ausgangstür, direkt hinter der Treppe, nach dem Schaukasten, in welchem die Glocken stehen.

Fenster der Geschichte der Magie

Befindet sich im ersten Obergeschoss dieses Gebäudes. Folgt dem Verlauf des Flurs der Nordhalle durch zwei große, schwere Holztüren und ihr erreicht das Studierzimmer Geschichte der Zauberei. Untersucht den Bereich, wo Merlin zu sehen ist.

Froschchor

Folgt der alten Steintreppe in der Nordhalle, also im zentralen Bereich dieses Gebäudes, bis ganz nach oben und ihr erreicht den höchsten Punkt des Glockenturms. In der Mitte des Raums könnt ihr wie gewohnt Revelio anwenden, um eine neue Handbuchseite zu enthüllen.

Aschenurne

Befindet sich in dem Bereich Kerker, den ihr über die Treppe in der Nordhalle erreichen könnt. Zwischen den Ebenen befindet sich ein kleiner Bereich mit einem Schrank, für den ihr einen Daidalischen Schlüssel benötigt, einem Tisch und einem großen Gefäß mit Drachenköpfen.

Statue des schlafenden Drachen

Kaum zu übersehen, diese übergroße Statue von einem schlafenden Drachen steht im Kerker, den ihr am einfachsten über die Nordhalle betreten könnt. Am unteren Ende der großen Treppe werdet ihr fündig.

Geplättete Rüstung

Steht direkt neben der südlichen Tür, die aus dem Glockenturm hinaus in den Außenbereich von Hogwarts führt. Gegenüber dieser Rüstung steht zusätzlich der Handbucheintrag Kaputter Besen.

Kaputter Besen

Steht direkt neben der Tür, die aus dem Glockenturm hinaus in den Außenbereich von Hogwarts führt. Direkt gegenüber befindet sich außerdem der Handbucheintrag Geplättete Rüstung.

Glumbumbel

Sucht das Gewächshaus auf, indem ihr den Glockenturm über die südliche Ausgangstür verlasst und dem Weg in den hinteren Bereich folgt. Hinter einer tiefen Mauer stehen einige Objekte, die wie Bienenstöcke aussehen, genau dort könnt ihr Revelio einsetzen.

Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts: Der Südflügel

Porträt der fetten Dame

Bewacht den Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ihr findet den entsprechenden Flur im obersten Stock des Südflügels.

Heimgesuchte Toiletten

Findet ihr im Gryffindor-Turm. Die erwähnten Toiletten befinden sich in dem Flur, der den Südflügel mit dem Astronomieflügel verbindet. Am richtigen Ort wird der Geist Peeves auftauchen und einen anderen Schüler ärgern.

Lachlan der Schlaksige

Hierbei handelt es sich um eine Statue, die am Fuß jener Treppe im Gryffindor-Turm steht, die in den Lehrerturm führt.

Karte von Argyllshire

Diese sehr große Karte hängt an der Wand von dem Flur, der den Gryffindor- und den Lehrer-Turm miteinander verbindet, unweit der Statue von Lachlan der Schlacksige.

Brunnen der vier Tierwesen

Damit ist der Brunnen im Eingangsbereich von Hogwarts gemeint. Verlasst das Schulgebäude einfach über den Glockenturm in Richtung Süden und ihr kommt automatisch daran vorbei.

Alle Revelio-Handbuchseiten in Hogwarts: Das Hochland

Eulen von Hogwarts

Im Südwesten von Hogwarts steht das Eulennest, ein Ort, den ihr im Verlauf der Hauptmission sowieso aufsuchen müsst. Vor der Leiter, die ganz nach oben führt, kann dieser Eintrag gefunden werden.

Hausmeisterwerkzeuge

Verlasst Hogwarts in Richtung Süden. Auf eurem Weg in das Dorf Lower Hogsfield kommt ihr an einer kleinen Hütte nahe des Wassers vorbei. Geht hinein und benutzt Revelio.

Schwarzes Hebride

Folgt dem Pfad von Lower Hogsfield aus nach Süden, in Richtung Koboldlager. Diesen Weg müsst ihr während der Sekundärmission Weggekarrt nehmen, welche ihr in Lower Hogsfield annehmen könnt. Ihr kommt automatisch an diesem Ort vorbei, wenn ihr auf dem regulären Pfad nach Süden bleibt.

