Wer Lust am Sammeln hat, kommt in Hogwarts Legacy voll auf die Kosten, denn hier gibt es viele Geheimnisse zu lüften. So wie die der Handbuchseiten, die im ganzen Schulgebäude gefunden werden können, so auch auf der Großen Treppe. Doch das Suchen lohnt sich, denn so erhaltet ihr eine Menge Erfahrungspunkte und neue Kleidungsstücke.

Solche Handbuchseiten können auf unterschiedliche Weise gefunden werden. Manche erhaltet ihr, wenn ihr das Rätsel von einem leeren Gemälde löst, andere werden erst durch den Zauber Revelio enthüllt und manche erfordern sogar noch bessere Kenntnisse der Zauberkunst. Doch sie alle werden hier in unserem Guide aufgelistet.

Die Große Treppe – Alle Handbuchseiten: Revelio

Büste von Ravenclaw : Befindet sich im Ravenclaw-Turm, auf der Treppe, die in den Gemeinschaftsraum führt. Wenn ihr mit diesem Haus startet, wird die Büste im Verlauf der Handlung automatisch ins Handbuch aufgenommen.

: Befindet sich im Ravenclaw-Turm, auf der Treppe, die in den Gemeinschaftsraum führt. Wenn ihr mit diesem Haus startet, wird die Büste im Verlauf der Handlung automatisch ins Handbuch aufgenommen. Bewegliche Treppe : Auf eurem Weg zu dem Flohflammen-Ort Turm der Großen Treppe kommt an einer sehr kleinen Zwischenebene vorbei, wo die Treppe nach weiter oben erst erscheinen muss. Nutzt hier Revelo, um einen weiteren Eintrag zu finden.

: Auf eurem Weg zu dem Flohflammen-Ort Turm der Großen Treppe kommt an einer sehr kleinen Zwischenebene vorbei, wo die Treppe nach weiter oben erst erscheinen muss. Nutzt hier Revelo, um einen weiteren Eintrag zu finden. Trollrüstung : Begebt euch in den Trophäenraum, am oberen Ende der Beweglichen Treppe. Die Trollrüstung steht direkt gegenüber des Schnellreisepunkts, kann also gar nicht übersehen werden.

: Begebt euch in den Trophäenraum, am oberen Ende der Beweglichen Treppe. Die Trollrüstung steht direkt gegenüber des Schnellreisepunkts, kann also gar nicht übersehen werden. Zentaurenrüstung: Genau wie die Trollrüstung steht auch diese Antiquität im Trophäenraum, dem höchsten Raum in diesem Gebiet von Hogwarts. Sucht den äußeren Ring nach dem deutlich sichtbaren Schaukasten ab, in welchem die Rüstung steht.

Die Große Treppe – Alle Handbuchseiten: Leeres Gemälde

Leeres Gemälde #1: Sucht den Turm auf, der die große Treppe mit dem Bibliotheksanbau verbindet und begebt euch ganz nach unten. Am Fuß der Wendetreppe steht der Rahmen und eine Etage höher, bei den grünen Tapeten, befindet sich auch schon die gesuchte Motte, die ihr wie immer zum Gemälde zurückführt.

Die Große Treppe – Alle Handbuchseiten: Levioso

Levioso-Zauber #1: Wenn ihr die große Treppe, also den Ort, wo die Treppen ständig in Bewegung sind, nach West/Nordwest verlassen wollt, in Richtung Ravenclaw-Turm, kommt ihr an einer Statue vorbei, die ihr mit Revelio markieren und mit Levioso öffnen könnt.

Die Große Treppe – Alle Handbuchseiten: Confringo

Confringo-Zauber #1: Begebt euch ins Gebiet der Großen Treppe und dann ganz nach oben. Kurz vor der Abzweigung, die in den Trophäenraum führt, könnt ihr Stufen zu einer Sackgasse folgen. Direkt gegenüber seht ihr eine Feuerschale, die ihr mit Confringo entzünden könnt, um die Handbuchseite schließlich via Accio zu erhalten.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert.