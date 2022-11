Avalanche Studios und Warner Bros. präsentieren uns allenfalls häppchenweise neue Einblicke in das magische Treiben hinter den altehrwürdigen Mauern von Hogwarts. In einem 46-minütigen Showcase liefert uns das Entwicklerteam nun erstmals exklusive Einblicke in das Gameplay von Hogwarts Legacy und beleuchtet unter anderem das Kampfsystem.

Doch zunächst werfen wir einen Blick auf die Benutzeroberfläche. Dank einer Minimap sollt ihr euch auf dem riesigen Schlossgelände besser zurecht finden. Unten rechts befindet sich zudem die Lebensanzeige und der Schnellzugriff für die Zaubersprüche.

Wie viele Zaubersprüche gibt es in Hogwarts Legacy?

In Hogwarts Legacy wird es eine Vielzahl an Zaubersprüchen geben, die für den Spielfortschritt unerlässlich sind und obendrein in Zauberduellen zum Einsatz kommen. Ihr könnt 20 Zauber erlernen und ausrüsten. So kommen im Kampf bis zu 16 Zauber zum Einsatz, die sogar miteinander kombiniert werden können. Diese sind Schadenszauber, Kraftzauber und Kontrollzauber.

Die Zauber sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet, die sich auf die Schutzschilde der Gegner auswirken. Ein gelbes Schild muss zunächst mit einem gelb hinterlegten Zauber gebrochen werden, bevor ein Standardzauber gewirkt werden kann. Ebenso könnt ihr gegnerische Zauber abwehren und eure Gegner mit einem Gegenangriff betäuben.

Mit den Schultertasten (R2 für PlayStation) wird ein Standardzauber gewirkt. Wenn ihr diese Taste gedrückt haltet, vergrößert sich die Zauberauswahl am unteren Bildschirmrand und blendet die Aktionstasten ein.

So kann man auch mit dem Steuerkreuz zwischen den freigeschalteten Zaubern wechseln. Des Weiteren wird es Abklingzeiten geben, die verhindern, dass Spieler*innen immer wieder ein und denselben Zauber nacheinander abfeuern.

Hogwarts Legacy: Kampfsystem erklärt im Duellierklub © Warner Bros./Avalanche Studios

Die Duelle in Hogwarts Legacy basieren auf einem Talentsystem. Demnach kann sich jeder Zauber weiter entwickeln. Dabei beeinflussen die Talentpunkte sogar den Umgang mit den Zaubersprüchen, die im Kampf gewirkten werden.

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PS 4&5, Xbox Series X und PC. Der Releasetermin für die Nintendo Switch steht noch aus. Ihr könnt das Spiel bereits vorbestellen. Nähere Infos gibt´s in unserem Preorder-Guide.