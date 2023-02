Augentruhen öffnen in Hogwarts Legacy, wie geht das?

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

In Hogwarts Legacy gibt es so einige Rätsel, die unseren Denkapparat beanspruchen. Einige sind leichter und andere nicht sofort ersichtlich, wenn es um die Lösung geht.

Aber keine Sorge. Auf PlayCentral.de erfahrt alles Wichtige rund um „Hogwarts Legacy“. Schaut unbedingt in unsere Guide-Sektion, wenn ihr in dem Action-RPG nicht mehr weiter kommt.

Und wenn wir etwas nicht abgedeckt haben, stellt eure Frage gerne in die Kommentare. Wir versuchen stets zu helfen!

Hogwarts Legacy: Wie kann ich Augentruhen öffnen?

Im Laufe des Abenteuers begegnen wir unter anderem merkwürdigen Kisten mit Augen, die sich nicht öffnen lassen, wenn wir uns ihnen nähern. Was hat es damit auf sich?

Bei den Augentruhen handelt es sich um Truhen mit besonders lukrativen Inhalt. Deshalb solltet ihr sie auf jeden Fall öffnen. Sie bringen euch einen wertvollen Schatz!

Wie kann ich die Augentruhe öffnen? Doch die Augentruhen zu öffnen, ist einfacher gesagt als getan. Und warum? Sie schließen sich, wenn wir uns ihnen nähern.

Beim Annähern sind die Augen der Truhe immer geschlossen. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Die Lösung: Die Lösung für das Problem ist recht simpel. Man muss es nur einmal wissen. Die Truhen schließen sich nicht, wenn ihr Folgendes tut:

Mit dem Zauber Disillusionment wird die Spielfigur unsichtbar.

wird die Spielfigur unsichtbar. Oder ihr könnt einen Unsichtbarkeitstrank verwenden. Wie das geht, könnt ihr hier in unserem Zaubertrank-Guide nachlesen.

In beiden Fällen könnt ihr dann starten, euch der Truhe zu nähern. Aber auch wirklich erst dann, wenn sie euch vorher noch nicht wahrgenommen hat. Am besten zaubert ihr um die nächste Ecke. Dann ist ihr Auge nämlich noch zu und ihr könnt schleichen wie der Schleicher in Adam Sandlers „Mr. Deeds“.

Welche Belohnungen enthalten die Augentruhen?

Wie wir es zuvor erwähnt haben, gibt es in diesen merkwürdigen Augentruhen ein paar klimpernde Belohnungen. Deshalb solltet ihr euch diese Truhen auf keinen Fall entgehen lassen.

Was bringen die Augentruhen? Die Belohnungen umfassen jeweils 500 Gold. Durch das Öffnen der Augentruhen kommt ihr also sehr schnell an viel Geld.

Und das ist auch in „Hogwarts Legacy“ eine Menge Asche, weshalb sich der eingesetzte Zauber oder Zaubertrank durchaus lohnt.

Möchtet ihr noch weitere Wege erfahren, schnell an Gold zu kommen? Dann schreibt uns in den Kommentaren! Wir wünschen weiterhin viel Spaß in der Zauberschule.