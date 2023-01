Begeisterte Abenteurerin, die gerne in spannende und gefährliche Welten abtaucht. Ob Gotham, der verbotene Westen oder Hogwarts - solange es Geheimnisse zu enthüllen gibt, ist sie an vorderster Front dabei.

Im neuen Rollenspiel aus der Wizarding World wird es einen Unterschied machen, welches Haus ihr am Anfang eurer Reise auswählen werdet. Wie der Leaker @ManwithSecrets_ berichtete, wird es eigene Handlungsstränge für die jeweiligen Hogwarts-Häuser geben. Diese werden sich in Form von Nebenquests entfalten, die eng mit der Hauptgeschichte verbunden sind.

BELIEBTE NEWS

Akkurat: The Last of Us-Clicker haben die selben Synchronsprecher wie im Spiel

Hogwarts Legacy: Leak enthüllt Nebenquests – ihr könnt nach Askaban reisen!

The Last of Us: Wer sind die rebellischen Fireflies?

Es kommt noch mehr Silent Hill, unter einer Bedingung

The Last of Us: Wer ist Tommy in der Serie?

Hogwarts Legacy: Diese Inhalte sollten im Spiel sein, wurden dann gestrichen

Hogwarts Legacy: So lange ist die angebliche Spielzeit

MontanaBlack zahlt 200 Euro für Bogen in Minecraft, Reaktionen der Fans sind gespalten

The Last of Us: Was ist der Cordyceps-Pilz eigentlich genau?

The Last of Us: Wer ist Marlene in der Serie?