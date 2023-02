Hogwarts Legacy – Kartenkammer weg, was muss ich jetzt tun?

In Hogwarts Legacy gibt es viele Rätsel und Geheimnisse, die zum Nachdenken anregen. Insgesamt gibt es super viele Sammelaufgaben, die wir nach und nach abarbeiten können. So wird uns definitiv nie langweilig in der Wizarding World.

Die meisten Collectibles, die wir über die Herausforderungen freischalten, sind eher kosmetischer Natur. Doch nicht alle!

Viele Challenges wie zum Beispiel das Suchen der Demiguise-Statuen sind wichtig, um neue Zauber zu erlernen. Und Merlins Rätsel schalten sogar mehr Inventarplatz frei. Eine gute Idee seitens der Entwickler*innen?

Falls ihr mehr Infos zu den Sammelaufgaben und weiteren Rätseln sucht, schaut gerne in unsere Komplettlösung zum Spiel. Wir helfen euch, wo wir können.

Ist die Kartenkammer weg? Rätsel in Hogwarts Legacy

Doch wie in jedem Spiel gibt es Rätsel und Rätsel. Und in „Hogwarts Legacy“ gibt es ebenfalls ein „Rätsel“, das mich fast um den Verstand gebracht hat. Vielleicht ist es euch auch so ergangen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Bei den Prüfungen, die wir im Laufe der Hauptmissionen absolvieren, finden wir uns in einer Kartenkammer wieder.

Und diese Kartenkammer müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufsuchen, um zum Beispiel die zweite Prüfung oder die dritte Prüfung zu starten.

Wo ist die Kartenkammer nochmal? © Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Ist die Kartenkammer weg? Wäre da nicht dieses eine Problem. Hat sich die Kartenkammer in Luft aufgelöst? Oder warum finde ich sie nicht wieder?

Nein, das hat sie selbstverständlich nicht. Aber. Und das ist ein großes Aber. Sie ist äußerst schwer wiederzufinden, wenn man einen kleinen Gedankenfehler macht so wie ich.

Die Kartenkammer hat sich in Luft aufgelöst: Ich habe zunächst alle einzelnen Teile von Hogwarts durchsucht, um den Flohpunkt wieder zu finden. Nichts gefunden. Dann bin ich einfach der Markierung gefolgt. Sie führte mich nach draußen und ich sollte doch gerne ins Wasser springen. Da passiert jedoch selbstverständlich nichts (komische Markierung btw.). Aber gut.

Des Rätsels Lösung: Die Kartenkammer ist lediglich gut versteckt auf der Hogwarts-Karte, denn den Flohflammenpunkt erreicht ihr nur, wenn ihr zuvor auf Geheimräume, über die ihr auch den Raum der Wünsche betretet. Von hier aus öffnen sich dann nämlich zwei Flohflammenpunkte.

© Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Zum einen öffnet sich der Flohpunkt, der direkt in den Raum der Wünsche führt. Und zum anderen öffnet sich der Flohflammenpunkt, der zur Kartenkammer führt. Man könnte also behaupten, der Punkt ist relativ gut versteckt. Doch es steht sogar beim Reiter Geheimräume. Das kann man scheinbar nur schnell mal übersehen.

Da ist der Flohpunkt der Kartenkammer also! © Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Alternativ könnt ihr natürlich auch erst in den Kerker von Hogwarts marschieren. Also am steinernen Drachen vorbei und dann weiter abwärts in den Keller. Lauft die Treppe hoch und folgt dem Gatter (siehe Bild). Von hier aus könnt ihr auch manuell in die Kartenkammer laufen. Aber das nur am Rande.

Festhaltend kann man sagen, es gibt Rätsel und es gibt Rätsel, die wir uns scheinbar selbst auferlegen. Aber fairerweise muss man sagen, dass der Flohpunkt auch wirklich nicht danach schreit, gefunden zu werden.

Im Kerker geht es durch diese Tür zur Kartenkammer. © Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral