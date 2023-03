Hogwarts Legacy: Finde alle Beschwörungen für den Raum der Wünsche

Hogwarts Legacy steckt voller interessanter Features, die mal mehr und mal weniger Relevanz für das Core-Gameplay in der Zauberer-Welt haben. Der Raum der Wünsche jedenfalls ist unverzichtbar, um euren Charakter bestmöglich auf die vielen Herausforderungen vorzubereiten, die auf euch warten.

Um den Raum der Wünsche optimal nutzen zu können, benötigt ihr aber die sogenannten Beschwörungen. Was es damit auf sich hat und wie ihr alle Beschwörungen in Hogwarts Legacy finden könnt, verraten wir euch jetzt in unserem Guide.

Beschwörungen in Hogwarts Legacy: Was ist das und wofür brauche ich das?

Was genau sind eigentlich Beschwörungen? Hinter dem etwas sperrigen Begriff der Beschwörungen verstecken sich eigentlich besondere Zauber, mit denen ihr Gegenstände – nun ja – beschwören könnt. Dazu gehören sowohl nützliche Möbel als auch Deko-Objekte, die ihr in eurem Raum der Wünsche platzieren könnt, sofern ihr die entsprechende Beschwörung besitzt.

Beschwörungen verbessern euren Raum der Wünsche. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Die ersten Beschwörungen bekommt ihr automatisch, sobald ihr den Raum der Wünsche freischaltet. Die Tränkestation und der Pflanztisch gehören beispielsweise in einer Basisvariante dazu. Insgesamt gibt es aber 140 verschiedene Beschwörungen, die ihr auf unterschiedliche Weise freischalten könnt – nämlich über Quests und das Erkunden der Spielwelt.

Warum sollte ich alle Beschwörungen sammeln? Grundsätzlich braucht ihr nur einen kleinen Teil der Beschwörungen, um euren Charakter zu optimieren. Schließlich handelt es sich bei einem wesentlichen Teil der Beschwörungen um reine Dekoration für euren Raum der Wünsche.

Möchtet ihr aber die Platin-Trophäe von „Hogwarts Legacy“ bekommen, müsst ihr alle 140 Beschwörungen sammeln. Die sind nämlich Teil des Achievements „Sammlerausgabe“, für die ihr alle Sammlungen im Spiel vervollständigen müsst.

Beschwörungen finden: So schnappt ihr sie euch alle

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Beschwörungen zu finden. Je nach Beschwörung bekommt ihr sie auf folgende Art:

Abschließen aller Haupt- und Nebenmissionen: 25 Beschwörungen

Kauf im Laden „Wälzer und Schriftrollen“ in Hogsmeade: 16 Beschwörungen

Herausforderungen im Raum der Wünsche: 3 Beschwörungen

Erkundung der Spielwelt: 96 Beschwörungen

Wie ihr seht, bekommt ihr einen Teil der Beschwörungen ganz automatisch, wenn ihr einfach alle Haupt- und Nebenquests im Spiel abschließt. Einige besonders nützliche Beschwörungen wie bessere Topftische und Tränkestationen oder nützliches Zubehör für eure Bestien könnt ihr in Hogsmeade kaufen.

Der Großteil der Beschwörungen stammt aber aus den Schatztruhen, die ihr überall in der Spielwelt finden könnt. In diesen Truhen sind übrigens ausschließlich Deko-Objekte enthalten. Allerdings hat die Sache ein paar Haken.

In Hogwarts Legacy gibt es diverse Schatztruhen, die Beschwörungen enthalten können. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Denn in der Welt der Zauberer und Hexen gibt es über 240 Schatztruhen. Das bedeutet, nicht jede Truhe enthält eine Beschwörung. Außerdem würfelt das Spiel zufällig aus, welche Beschwörung in welcher Truhe enthalten ist – und zwar nach jedem Speichern erneut. Wenn ihr also wirklich alle Beschwörungen besitzen wollt, müsst ihr zwangsläufig einen großen Teil an Schatztruhen finden und plündern.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Standorte aller Truhen sind auf der interaktiven Karte von Mapgenie verzeichnet. Diese Karte könnt ihr filtern, sodass sie euch nur die Schätze anzeigt. Wenn ihr euch mit einem kostenlosen Account einloggt, könnt ihr sogar einzelne Truhen als bereits entdeckt markieren, was die Jagd nach den Beschwörungen deutlich erleichtert.