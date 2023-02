Ende in Hogwarts Legacy erklärt: Erwartet uns ein New Game Plus-Modus?

Manch einer ist gerade erst in der Zauberschule angekommen, da stellt sich anderen Gamer*innen bereits die Frage, was nach dem Ende von Hogwarts Legacy kommt. Sicher würde sich ein New Game Plus-Feature anbieten, aber ist das von den Entwicklern überhaupt vorgesehen?

Egal, ob vorbestellt oder erst zum offiziellen Release gestartet: Viele Spieler*innen haben schon eine beachtliche Zeit in der Open World von „Hogwarts Legacy“ verbracht oder das Spiel bereits beendet und stehen nun vor der Frage, ob das eigene Leben dann überhaupt noch einen Sinn ergibt?

Hogwarts Legacy beendet: Was kommt danach?

Was üblicherweise zur Standardausstattung vieler RPG´s gehört, ist für das Zauberabenteuer aus dem Hause Avalanche leider nicht vorgesehen. New Game Plus wird es (vorerst) leider nicht geben. So bleibt euch nichts weiter übrig, als mit einem neuen Spielstand komplett bei Null zu beginnen.

Ihr habt die Möglichkeit, einen neuen Spielstand zu starten, mit einem neuen Charakter und Haus. Dabei ist es natürlich euch selbst überlassen, noch einmal dasselbe zu wählen. Allerdings können wir euch empfehlen, für jedes Haus einen separaten Spielstand zu erstellen, um das Spiel komplett auszukosten und alle Trophäen zu sammeln.

Kommt ein New Game Plus-Modus?

Bisher ist nicht bekannt, ob New Game Plus zukünftig ins Spiel finden wird. Wünschenswert wäre es aber. Denn auch wenn die Kämpfe bereits im normalen Modus durchaus herausfordernd sind, wird es dem ein oder andern nach einer größeren Herausforderung verlangen.

Da stellt es sich als überaus hilfreich heraus, wenn man bereits erworbene Talente und Ausrüstungsgegenstände in ein neues Spiel mitnehmen könnte. Eben all das, was man sich stundenlang mühsam zusammengesammelt hat.

Erst Patch dann DLC? Avalanche bessert nach

Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Warten wir einfach ab, was die Zeit so bringt. Schließlich sind seit dem offiziellen Release erst wenige Tage vergangen. Immerhin hat Avalanche Software mittlerweile den – bereits erwarteten – Day One-Patch veröffentlicht.

Auch wenn „Hogwarts Legacy“ einen grundsoliden Eindruck hinterlässt, ist kein Spiel frei von Fehlern, derer sich die Entwickler in besagtem Update angenommen haben. Währenddessen kursieren freilich auch schon diverse Mutmaßungen über mögliche DLC´s.

„Hogwarts Legacy“ ist seit dem 10. Februar offiziell für PC, sowie Xbox X/S und PlayStation 5 verfügbar. Spieler*innen älterer Konsolen, wie PS 4 und Xbox One müssen sich derweil noch bis zum 4. April in Geduld üben. Das Nachsehen haben eindeutig Switch-Spieler, die erst am 25. Juli zu den Zauberstäben greifen können.