Hogwarts Legacy im Post-Game: Was ihr nach dem Durchspielen noch machen könnt

In Hogwarts Legacy erwartet euch eine spannende Geschichte voller alter Magie, böser Gestalten, mächtiger Zauberer und Hexen sowie eine schöne, detailliert ausgearbeitete Welt. Doch was, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt und die Credits über dem Bildschirm geflimmert sind? Was kann man im Post-Game noch machen?

Hogwarts Legacy: Was ihr nach dem Durchspielen im Post-Game noch machen könnt

Der Feind ist besiegt, im Tal von Hogwarts ist wieder Ruhe eingekehrt und die Kobolde haben ihre kleine Revolution aufgegeben. Schön und gut, aber was passiert jetzt? Die Antwort: gar nicht mal so wenig. Denn auch wenn die Story nun vielleicht an ihrem Ende ist, eure Abenteuer in „Hogwarts Legacy“ müssen deswegen noch lange nicht vorbei sein.

Hogwarts Legacy im Post-Game: Nebenaktivitäten abschließen

Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, doch um es noch einmal ausdrücklich erwähnt zu haben: In Hogwarts Legacy gibt es eine sehr große Zahl an Nebenmissionen, die euch über viele Stunden beschäftigt halten können. Diese Sekundäraufträge sind mal mehr, mal weniger umfangreich, bieten aber immer tolle Belohnungen.

Seien es besondere Kleidungsstücke, Beschwörungen für euren persönlichen Raum der Wünsche oder manchmal sogar optionale Zauber, die ihr vielleicht noch nicht gelernt habt. Besonders wichtig sind die Beziehungsaufträge, in denen ihr Abenteuer mit den Schüler*innen Poppy, Natty und Sebastian erlebt.

Diese Nebenmissionen sind nicht nur deutlich spannender geschrieben als die meisten optionalen Ausflüge, sie belohnen euch auch sehr viel besser. Empfehlenswert ist vor allen Dingen die Beziehungsquest mit Sebastian, da ihr hier die Chance erhaltet, die drei Unverzeihlichen Flüche zu erlernen und das ganz ohne Konsequenzen.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy im Post-Game: Die Sammlung vervollständigen

Die eben gerade erwähnten Nebenaktivitäten zählen übrigens auch zu euren Sammlungen, die ihr vervollständigen müsst, um weitere einzigartige Belohnungen zu erhalten. Seien es die Prüfungen Merlins, das Auffinden von Landeplattformen oder der Kampf gegen berüchtigte Gegner, „Hogwarts Legacy“ hält noch einiges für euch parat:

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc./PlayCentral Bildmontage

Hogwarts Legacy im Post-Game: Alle Handbuchseiten finden

Gehört eigentlich bereits zu dem Punkt Sammlung vervollständigen, verdient an dieser Stelle aber auch noch einen eigenen Eintrag, da es so unglaublich viele Handbuchseiten zu finden gibt. Und das nicht nur in der Schule, sondern auch im kompletten Hochland und natürlich in dem beschaulichen Dörfchen Hogsmeade.

Wenn ihr an einem dieser drei Orte einen gewissen Meilenstein erreicht habt, bekommt ihr eine kleine Belohnung, doch wer wirklich 100% erreichen möchte, wird eine ganze Weile damit beschäftigt sein, jede Ecke und jeden Winkel der offenen Spielwelt abzusuchen. Oder ihr macht es euch einfach und nutzt einfach unsere Guides für die Sucherei:

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy im Post-Game: Stufe 40 erreichen

Wer die ersten zwei Ideen von uns umsetzt, wird diese hier wohl automatisch schaffen, denn die beste Möglichkeit, in „Hogwarts Legacy“ das maximale Level von 40 zu erreichen besteht darin, Nebenmissionen zu verfolgen und Collectables einzusammeln. Für beides gibt es angemessen viele Erfahrungspunkte, die euch sehr schnell stärker machen.

Aber auch jene unter euch, die nicht daran interessiert sind, das Max-Level zu erreichen, wollen vielleicht etwas stärker werden als es für das Finale notwendig ist, denn erst mit Stufe 34 habt ihr die Möglichkeit, das wahre Ende in dem Action-Rollenspiel freizuschalten und herauszufinden, wer in diesem Schuljahr den Hauspokal gewonnen hat.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Hogwarts Legacy im Post-Game: Depulso Rätselräume

Nachdem ihr die Nebenaufgabe Die Halle von Herodiana (Herodias) abgeschlossen habt, könnt ihr in der Schule noch zwei weitere Rätselräume finden, die eure Künste in Depulso und Accio auf die Probe stellen. Natürlich verraten wir euch hier ganz genau, wo ihr diese Räume finden könnt, wie ihr ihre Rätsel löst und was ihr dafür bekommt.

Hogwarts Legacy im Post-Game: Gibt es ein New Game Plus?

Mittlerweile ist es in fast jedem Rollenspiel möglich, dass ihr eure Erfahrungspunkte, eure Ausrüstung und andere Errungenschaften in ein Neues Spiel Plus mitnehmen könnt, wo euch meist eine deutlich schwerere Herausforderung erwartet. Kein Wunder also, dass sich viele Spieler*innen dieses Feature auch für „Hogwarts Legacy“ wünschen.

In dieser Hinsicht müssen wir euch aber leider enttäuschen, das Rollenspiel im Harry Potter-Universum verfügt zum Release über kein solches Feature und laut den Entwickler*innen ist auch nicht geplant, daran etwas zu ändern. Wer also noch einmal von vorne beginnen möchte, muss das ganz klassisch mit einem komplett neuen Spielstand tun.