Hogwarts Legacy: Depulso Rätselraum 1 und 2 finden und Rätsel lösen, so geht´s (Lösung)

Hogwarts Legacy ist ein Spiel mit vielen Geheimnissen und Rätseln und einige davon können erst ab einem ganz bestimmten Punkt in eurem Fortschritt erreicht werden. So wie der Depulso Rätselraum 1 und der Depulso Rätselraum 2, die eure Fähigkeiten mit dem entsprechenden Zauber und seinem Gegenstück Accio auf die Probe stellen.

Hogwarts Legacy: So schaltet ihr die Depulso Rätselräume frei

Wollt ihr zu den Zauberern und Hexen gehören, die wirklich jeden Winkel in der Schule abgesucht und jede Herausforderung in den alten Gemäuern gemeistert haben, dann müsst ihr die Depulso Rätselräume aufsuchen. Doch bevor ihr euch in diesen speziellen Rätseln beweisen könnt, müsst ihr erst einmal die notwendige Basis schaffen.

Denn beide Rätselräume erscheinen erst, wenn ihr die Sekundärmission Halle von Herodiana (Herodias) abgeschlossen habt. Dies ist erst möglich, nachdem ihr die Hauptmission Urtkots Helm zu einem Ende gebracht und die erste Unterrichtsstunde in Tierwesen genossen habt. Sucht dann die Schülerin Sophronia im Astronomieflügel auf.

Solltet ihr Hilfe bei dem Rätsel brauchen, schaut gerne in unseren Guide Die Halle von Herodiana, so löst ihr Herodias Rätsel (Lösung). Habt ihr euch um diese Nebenaufgabe gekümmert, werden euch in den entsprechenden Gebäudeteilen nun Depulso Rätselraum 1 und Depulso Rätselraum 2 auf der Map angezeigt.

Hogwarts Legacy: So findet und löst ihr den Depuslo Rätselraum 1

Ihr müsst wie gesagt nicht viel mehr machen, als auf der Map den ersten Rätselraum auszuwählen und euch eine Wegmarkierung setzen zu lassen. Solltet ihr dennoch eine Wegbeschreibung haben wollen: Begebt euch zu dem Flohflammen-Ort Unterrichtsraum Zaubertränke im Bibliotheksanbau und lauft von dort aus durch die Tür mit den beiden Rittern.

Folgt dahinter der Wendeltreppe nach unten, den Gang entlang und schließlich durch die einzige Tür auf der linken Seite. In dem Korridor dahinter seht ihr auf der rechten Seite einen Stein aus der Wand lugen, den ihr mit dem Zauber Depulso eindrücken könnt. So öffnet sich der Weg in den Depuslo Rätselraum 1, wo ihr mächtig viele Kisten hin und her schieben sowie ziehen müsst.

Die beleuchteten Würfel können von euch mit Depulso weggeschoben und mit Accio herangezogen werden. Würfel, die miteinander verbunden wurden, bleiben eine Einheit, bis ihr den Rätselraum zurücksetzt. Dies tut ihr, indem ihr einen der leuchtenden Kristalle an der Wand mit einem Basiszauber trefft.

Da es äußerst umständlich wäre, jetzt alle Aktionen aufzulisten, die euch zu den Kisten im Raum und damit zu des Rätsels Lösung führen, haben wir euch das Video von dem Youtube-Channel RoadBlockers Gaming eingebaut, in welchem euch schnell, übersichtlich und leicht verständlich gezeigt wird, wie ihr den Depulso Rätselraum 1 meistert.

Hogwarts Legacy: So findet und löst ihr den Depuslo Rätselraum 2

Der zweite Depulso Rätselraum befindet sich im Flügel des Glockenturms. Betretet das Gebäude über den Hof, schaut nach rechts und lauft durch die Tür im Süden. Die Treppe hoch, durch den Raum für Geschichte der Zauberei und durch die große Doppeltür in die Nordhalle. Auf der rechten Seite seht ihr wieder den markanten Stein in der Wand.

Haut ihn mit Depulso rein und ihr bekommt Zugang zur zweiten Herausforderung. Auch hier haben wir euch wieder ein Video verlinkt, da es wirklich eine Menge zu ziehen und zu schubsen gibt, bis ihr alle Schätze in euren Händen halten könnt. Dafür soll sich der Aufwand aber auch lohnen, winken je nach Glück doch tolle Kleidungsstücke.

Ihr habt gar kein Interesse an noch weiteren Klamotten und ihr wollt lieber Goldstücke bekommen? Kein Problem, kauft euch doch in Hogsmeade einfach euer eigenes Geschäft und macht gutes Geld mit der Kleidung, die ihr nicht mehr benötigt: Kümmere dich um deine Angelegenheiten – So startet und absolviert ihr die exklusive PS5-Quest.