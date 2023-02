Hogwarts Legacy: Jackdaws letzte Ruhestätte – Alle Rätsel erklärt – Lösung

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Wartet diese ab und sprecht anschließend mit dem Porträt von Professor Percival Rackham , um die Quest abzuschließen. Ihr könnt jetzt auf eure Fertigkeiten zugreifen und Talentpunkte vergeben . Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Beitrag .

Habt ihr die erste Welle erledigt, stellt sich euch ein Denkarium-Beschützer in den Weg. Dieser ist nicht nur größer als die ersten Verteidiger, sondern auch um einiges stärker . Lasst euch von dem Koloss nur nicht aus der Ruhe bringen.

Nutzt vor allem Expelliarmus und Levioso , um Angriffen vorzeitig entgegenzuwirken. Nehmt euch auch vor den Sprungangriffen in Acht und weicht rechtzeitig aus, wenn sich ein blauer Kreis um euch herum bildet. Grundsätzlich sind diese Gegner jedoch für viele Zauber anfällig .

Stellt euch nun am besten so, dass ihr alle Ziele im Blick habt. Feuert nacheinander den Basiszauber auf alle drei Schilde und auch diese Tür stellt für euch kein Hindernis mehr dar. Jetzt könnt ihr die Brücke überqueren , die euch direkt zu Jackdaws Überresten führt.

Auch das dritte Rätsel stellt keine besonders große Herausforderung dar. Mit einem wachen Blick erfasst ihr schnell die beiden oberen Schilde , in unmittelbarer Nähe zum Tor. Das dritte befindet sich unterhalb des Berges . Hier findet ihr auch eine weitere Truhe.

Mittlerweile solltet ihr geübt genug sein, um die garstigen Tierwesen im Nullkommanichts beiseite zu räumen. Ist das erledigt, treten zusätzlich zwei Kreuzspinnen-Matriarchinnen auf den Plan, die sich nicht so ohne Weiteres abfackeln lassen.

Lasst euch nach unten fallen und geht zurück zum großen Höhlenraum . Geht weiter nach Nordwesten in Richtung Brücke, die erneut durch eine mechanische Tür versperrt wird. Bevor ihr diese jedoch erreicht, wollen euch weitere Kreuzspinnen daran hindern, die Quest fortzusetzen.

Solltet ihr den rechten Weg einschlagen, macht euch auf einige Kreuzspinnen-Schlüpflinge und -Wächter gefasst. Zwar können die kleinsten Krabbler mit einem einzigen Treffer unschädlich gemacht werden, aber in der Masse ist einem schnell selbst der schwächste Gegner überlegen.

Der Pfad führt euch wieder direkt auf den richtigen Weg, sodass ihr eure Suche nach den fehlenden Seiten fortsetzen könnt. Aber ganz so einfach wird es euch natürlich nicht gemacht. Wieder landet ihr vor einer schwebenden Plattform und müsst euch mittels Accio über einen Abgrund befördern.

Auch hier müsst ihr wieder nacheinander auf drei Schilde schießen , um den Mechanismus in Gang zu setzen. Zwei sind direkt vor euch zu sehen. Der dritte versteckt sich hinter dem linken Felsvorsprung .

Verlasst das kleine Areal wieder durch das Loch und geht geradewegs hinunter in den nächsten Höhlenabschnitt . Von hier aus gehen zwei Wege ab: Links geht es weiter in Richtung Missionsziel; der andere führt euch nach rechts zu einer schwebenden Plattform .

Diese wird natürlich von Spinnen bewacht. Wollt ihr dem Kampf aus dem Weg gehen , könnt ihr euch des Desillusionierungszaubers bedienen. Schleicht an den haarigen Ungetümen vorbei und bedient euch an der Truhe.

Geht durch die Tür, folgt dem Weg und verbrennt am Ende das große Spinnennetz , das euch den Weg versperrt, mit Incendio. Wie sollte es anders sein, ruft das einige Achtbeiner auf den Plan. Erledigt die Kreuzspinnen und kriecht durch das Loch auf der rechten Seite , um eine Schatzkiste einzusammeln.

Egal, wie ihr euch entscheidet, gelangt ihr an einen großen, beleuchteten Baum , der mit Hinweisschildern übersät ist. Westlich davon liegt der Wasserfall , den Jackdaw erwähnt hat. Geht den Weg in nordwestlicher Richtung weiter, kommt ihr an einer Knuddelmuff -Sammelstelle vorbei und erreicht kurz darauf einen See.

Trefft euch – bei Anbruch der Nacht – mit Richard Jackdaw und folgt ihm in den Verbotenen Wald , bis sich der Hasenfuß an einer Weggabelung zurückzieht. Folgt dem Pfad rechter Hand weiter , um die angriffslustigen Spinnen, die euch links erwarten, zu umgehen oder stellt euch dem Kampf, um ein paar Ressourcen und XP zu sammeln.

Macht euch auf einige haarige Kämpfe gefasst. Auf euch warten heftige Gegner, die sich nicht so leicht von eurem Zauberstab einschüchtern lassen und ihr Territorium aufs Schärfste verteidigen. Rüstet euch also vor Quest-Beginn und stattet euch mit genügend (Heil-) Tränken aus.

Habt ihr in Hogwarts Legacy den Auftrag Die Prüfungen Merlins gestartet, steht euch – je nach Haus – eine exklusive Quest zur Verfügung, die jeweils in die Hauptquest Jackdaws letzte Ruhestätte mündet. Es geht in den Verbotenen Wald, dem Schüler*innen nicht umsonst fern bleiben sollen.

