Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Ebenjener Jackdaw ist das einzige Element, was allen Quests gleich ist. Sie münden allesamt in der Hauptmission Jackdaws letzte Ruhestätte , die euch in den verbotenen Wald führt.

Die Entwickler haben mit 4 exklusiven Häuser-Quests dafür gesorgt, dass „Hogwarts Legacy“ über einen recht hohen Wiederspielwert verfügt. So gelangt ihr relativ frühzeitig an einen Punkt, wo sich die Story in vier Aufgaben unterscheidet.

Hogwarts Legacy ist der wahr gewordene Traum vieler Potterheads. Zum ersten Mal fühlt es sich so an, als würden wir selbst Schloss Hogwarts durchstreifen und entdecken, welche Geheimnisse sich hinter den altehrwürdigen Mauern der Zauberschule verbergen.

BELIEBTE NEWS

PlayStation VR2: 10 neue Titel angekündigt, damit über 40 Spiele für den Launch-Zeitraum

Was sind die exklusiven Häuser-Quests in Hogwarts Legacy?

Vergleich: The Last of Us – Wie nah ist Folge 6 am PlayStation-Original?

Hogwarts Legacy: Fans fordern New Game+

The Last of Us: Joel war ein Contractor – Was bedeutet das?

Call of Duty: Microsoft und Nintendo unterzeichnen Deal

The Last of Us: Welche Bedeutung hat Jackson für die Serie?

Amouranth: Diese unglaubliche Summe verdient sie mit Twitch, Onlyfans & Co.

PS Plus März 2023: Zeitplan für Bekanntgabe neuer Essential-Spiele

The Last of Us-Serie: Wann kommt Folge 7? Episoden-Guide