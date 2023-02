Wenn ihr Hogwarts Legacy spielt, sucht ihr vielleicht einen der vielen Sammelgegenstände. Oder wisst nicht, wo und wie es weitergeht – euch fehlt noch diese eine Augentruhe, ein ganz bestimmter Zauberstabgriff? Dann ist diese interaktive Map perfekt und wie für euch gemacht.

Interaktive Map für Hogwarts Legacy zeigt alles, was ihr braucht

„Hogwarts Legacy“ steckt voller kleiner Geheimnisse, Sammelgegenstände und Überraschungen. Die Harry Potter-Open World fällt noch dazu ziemlich umfangreich aus. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.

Abhilfe schafft diese interaktive Map hier.

Dort findet ihr nicht nur sämtliche Infos zur Spielwelt und den einzelnen Quests sowie Standard-Items, Zutaten und Truhen, sondern natürlich auch die Augentruhen, legendäre Truhen und Schatzkarten.

Selbstverständlich sind auch die Dungeons und Höhlen der verschiedenen Kreaturen auf der Map verzeichnet. Die Banditen-Camps und Kampfarenen könnt ihr hier ebenfalls ganz einfach finden.

Entweder nutzt ihr die Suchfunktion, nutzt die einzelnen Map-Markierungen auf der linken Seite (klickt auf „Hide All“ und anschließend auf das, was ihr sucht) oder ihr zoomt einfach in die Region der Karte hinein.

Das reicht nicht? Falls ihr dann trotz interaktiver Map immer noch nach einigen Dingen sucht oder nicht weiter wisst, kann euch wahrscheinlich unsere PlayCentral-Komplettlösung zu Hogwarts Legacy mit Guides und Tipps weiterhelfen. Alle Rätsel, Missionen, Handbuchseiten, Sammelgegenstände und vieles mehr sind hier aufgelistet und erklärt.

Ihr seid schon durch? Wenn ihr selbst schon das Ende erreicht habt und euch fragt, ob uns jetzt ein New Game Plus-Modus erwartet, bitte hier entlang: Dieser PlayCentral-Beitrag erklärt das Hogwarts Legacy-Ende.

Last, but not least: Um „Hogwarts Legacy“ ranken sich diverse Kontroversen und Debatten. Unter anderem, weil die Harry Potter-Autorin immer wieder durch trans- und Queerfeindlichkeit auffällt. Mehr zum Thema Boykott von Hogwarts Legacy findet ihr hier, alles zur trans Figur, die in Hogwarts Legacy auftaucht haben wir hier aufgeschrieben.

