Orte Alter Magie in Hogwarts Legacy: Alle Fundorte im Überblick

In Hogwarts Legacy dreht sich alles um die geheimnisvolle Alte Magie. Allerdings steht diese nicht nur im Zentrum der Handlung, sondern ist zudem ein zentrales Spielelement, das ihr nicht ignorieren solltet. Schließlich lassen sich überall in der Spielwelt Spuren der Alten Magie finden, die euren Charakter noch stärker werden lässt. Wir erklären euch in diesem Guide, wo ihr diese Spuren findet und wie ihr eure Magieleiste erweitern könnt.

Wofür kann ich Alte Magie nutzen?

„Hogwarts Legacy“ verfügt über ein recht komplexes Kampfsystem, das kaum Wünsche offen lässt. So habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit mächtige Angriffe zu nutzen und somit eure Gegner im wahrsten Sinne des Wortes in den Boden zu rammen.

Zu Beginn des Rollenspiels verfügt euer Charakter über eine Ulti-Leiste, die in zwei eigene Segmente unterteilt ist. In Kämpfen füllen sich diese beiden Segmente mit der Zeit und gewähren euch schließlich einen massiven Angriff, der Gegner in den meisten Fällen direkt ausschaltet. Perfekt also, wenn ihr auf einem vollen Schlachtfeld für eine bessere Übersicht sorgen wollt oder euch starke Gegner vom Hals halten wollt.

So sieht die Magiequelle aus, die ihr zu Beginn aktivieren müsst. ©Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Dabei ist es entscheidend, wie gut ihr kämpft: Lange Kombos, hoher Schaden und gut getimte Konter begünstigen den Erhalt von Alter Magie zusätzlich. Im Bestfall lassen Gegner sogar kleine silberne Kugeln fallen, die ihr einsammeln könnt, um eure Magieanzeige noch schneller zu füllen.

Eure Magieleiste lässt sich durch das Besuchen von Orten der Alten Magie erweitern. Insgesamt 20 solcher Orte sind in der Spielwelt verteilt. Bis zu drei weitere Segmente könnt ihr euch insgesamt verdienen, wenn ihr alle Überreste Alter Magie findet. Somit habt ihr nach Abschluss der drei Herausforderungen eine Magieanzeige, die aus insgesamt fünf Segmenten besteht. Es macht also durchaus Sinn, wenn ihr diese Aufgaben erfüllt, bevor ihr euch durch die späteren Hauptmissionen schlagt.

2 Orte Alter Magie : 1x neues Segment

: 1x neues Segment 6 Orte Alter Magie : 1x neues Segment

: 1x neues Segment 12 Orte Alter Magie: 1x neues Segment

Wir haben alle 20 Orte der Magie auf dieser Karte markiert. © Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

Orte Alter Magie: So funktionieren diese Aufgaben

Seid ihr an einem Ort Alter Magie angekommen, solltet ihr bereits die Quelle der Magie erkennen. Solche Überreste Alter Magie habt ihr schon zu Beginn des Spiels in Gringotts zu Gesichts bekommen.

Stellt euch erst einmal in die Magiequelle und aktiviert diese mit der entsprechenden Taste. Im Anschluss müsst ihr nacheinander drei Magiekugeln ausfindig machen. Bei Berührung erscheint eine neue, die ihr ebenfalls berühren müsst. Schnappt ihr euch die letzte Magiekugel, erhaltet ihr Erfahrungspunkte und macht zudem Fortschritte bei euren Herausforderungen.

Diese Aufgaben laufen zwar immer sehr ähnlich ab, dennoch sind die Magiekugeln in den meisten Fällen recht gut versteckt, weshalb ihr eure Augen offen halten solltet. Wenn ihr die nächste Kugel nicht finden könnt, solltet ihr den Zauber Revelio nutzen, da dadurch die Kugeln sichtbar werden, sogar durch Wände.

Diese Magiekugeln sich in den meisten Fällen in eurer unmittelbaren Umgebung. Ab und an solltet ihr aber den Einsatz eures Besens erwägen, da sich die Magiespuren gerne an höhergelegenen Orten oder schwer zugänglichen Bereichen befinden.

Vergesst nicht eure Belohnung abzuholen! ©Warner Bros./Avalanche/Bildmontage PlayCentral

So erweitert ihr eure Magieleiste

Bei erfolgreich absolvierten Herausforderungen in „Hogwarts Legacy“ erhaltet ihr eure jeweilige Belohnung erst dann, wenn ihr euch diese im Menü abholt. Dies ist auch bei den Orten der Alten Magie der Fall.

Öffnet also euer Handbuch, wählt Herausforderungen und wechselt dann zu dem Menüpunkt Erkundung. An dieser Stelle schaltet ihr eure Alte-Magie-Kraftbelohnung frei. Und auch erst dann erhaltet ihr ein weiteres Segment bei eurer Magieanzeige.