Hogwarts Legacy: Detaillierter Charakter-Editor und Rundgang

Während es Harry Potter-Fans beinahe vor Ungeduld zerreißt, verstehen es die Verantwortlichen um das heiß erwartete Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy, die Spannung hoch zu halten. In einem 46-minütigen Showcase offenbart Avalanche nun viele neue Details.

Gleich zu Beginn können sich angehende Hexen und Zauberer erstmals einen detaillierten Eindruck vom Charakter-Editor machen. Danach bekommen wir eine erweiterte Führung über einen (sehr kleinen) Teil des Schlossgeländes.

Umfangreicher Charakter-Editor bringt euch direkt nach Hogwarts

In „Hogwarts Legacy“ bekommt ihr, dank des detaillierten Charakter-Editors, endlich die Möglichkeit, euch selbst in die altehrwürdigen Schlossmauern zu befördern. Nachdem ihr eine Vorauswahl getroffen habt, lässt sich euer Spielcharakter mit einer Vielzahl an verschiedenen Merkmalen anzupassen.

Gesichtsform

Hautfarbe

Brillen

Haarfarbe

Augenfarbe

Farbe und Form der Augenbrauen

Frisuren (später im Friseursalon von Hogsmeade änderbar)

Narben, Sommersprossen und Muttermale

„Im Verlauf des Spiels werden noch viele weitere Optionen freigeschaltet. […] Das ist wie Ausrüstung für den Charakter. Es gibt viele verschiedene Brillen. Es gibt sogar Masken. Es gibt da alle möglichen Dinge im Verlauf des Spiels.“ – Alan Tew (Game Director)

Hogwarts Legacy: Charakter Editor © Warner Bros./Avalanche Studios

Bevor ihr euren Charakter abschließt, könnt ihr weitere Feinjustierungen vornehmen. So habt ihr zwei Stimmen zur Auswahl: Eine männliche und eine weibliche. Mit einem Regler lässt sich anschließend die Tonhöhe anpassen.

An dieser Stelle wählt ihr auch die Schwierigkeitsstufe, die sich auf die Kämpfe auswirken wird. Neben den Standardeinstellungen (einfach, normal und schwer), könnt ihr „Hogwarts Legacy“ auch im Story Mode erleben.

Abschließend gebt ihr eurem Spielcharakter einen Namen und wählt – je nachdem, ob ihr ein Zauberer oder eine Hexe seid – einen Schlafsaal aus. Übrigens: Für alle Nachwuchshexen und -Zauberer startet das magische Abenteuer im fünften Schuljahr.

Hogwarts Legacy: Ein kleiner Rundgang und Benutzeroberfläche

Zeigte uns Avalanche bisher einige Bereiche von Hogwarts, wie etwa die Gemeinschaftsräume, sowie den mystischen Nordturm, offenbart der Showcase einmal mehr das riesige Areal, wo überall Quest-Geber warten. Obendrein dürfen wir erstmals einen Blick auf die Benutzeroberfläche werfen.

Eine Minimap erleichtert die Orientierung auf dem Schlossgelände. Des Weiteren befindet sich unten rechts die Lebensanzeige und der Schnellzugriff für die Zaubersprüche. Im Spielverlauf können 20 Zauber erlernt und ausgerüstet werden. Außerdem gibt es ein Werkzeugrad für jede Menge magischer Utensilien, wie etwa Zaubertränke.

Nebenquests sind wichtig für Spielfortschritt

In Hogwarts kann man verschiedenen Freizeitaktivitäten nachgehen und neue Geheimnisse um das Schloss erkunden. Diese Missionen sind teilweise unerlässlich, um in der Hauptquest weiter zu kommen.

„Es gibt viele Aufgaben außerhalb des Lehrplans, einige davon optional, andere blockieren sozusagen die Hauptmissionen. Man kann manche Mission nicht erfüllen, wenn man bestimmte Zauber nicht hat.“ – Alan Tew

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PS 4&5, Xbox Series X und PC. Der Releasetermin für die Nintendo Switch steht noch aus. Ihr könnt das Spiel bereits vorbestellen. Nähere Infos gibt´s in unserem Preorder-Guide.