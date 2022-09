Hogwarts Legacy: Neue Videos zeigen Gemeinschaftsräume

Erst kürzlich wurde bei der gamescom 2022 neues Bildmaterial zu Hogwarts Legacy präsentiert. Zeitgleich wurde bekannt gegeben, dass das langersehnte Action-RPG aus dem Harry Potter-Universum bereits vorbestellt werden kann. Nun sind gleich vier neue Videos veröffentlicht worden, die uns durch die Gemeinschaftsräume von Hogwarts führen.

Hogwarts Legacy: Eine Tour durch die Gemeinschaftsräume

Der 1. September markiert einen wichtigen Tag in Hogwarts: Der Beginn eines neuen Schuljahres. Eingefleischte Potter-Heads zelebrieren dieses Datum alljährlich. Zur Feier des „Back to Hogwarts“-Tages veröffentlichten Warner Bros. und Avalanche neue Videos, die Einblicke in die vier verschiedenen Häuser gewähren.

Die Gemeinschaftsräume stehen dabei besonders im Fokus. Jedes Haus hat einen ganz eigenen, charakteristischen Look, der eine magische Faszination ausübt.

Das Haus Slytherin, das sich am Fuße des Schlosses befindet, ist geprägt von der Schlange, die auch den prächtigen Eingang markiert. Den harten Kontrast zu Slytherins Düsternis bilden die lichtdurchfluteten Räume Ravenclaws, die wir hier zum ersten Mal zu Gesicht bekommen.

Ebenso feiern die Räumlichkeiten Hufflepuffs ihre Bildschirmpremiere. Diese sind von Pflanzen und natürlichem Licht bestimmt. Die Gryffindor-Räume sind zu großen Teilen bereits aus den Filmen bekannt, werden bei „Hogwarts Legacy“ jedoch noch einmal in voller Pracht gezeigt.

Noch mehr Überraschungen bei den Back to Hogwarts-Feierlichkeiten

Für die Anhängerschaft der Wizarding World gab es gestern noch mehr gute Nachrichten. So gab Warner Bros. Games bekannt, dass Fans ihr Harry Potter-Fanclub-Konto mit ihrem Warner Bros. Games-Konto verbinden können, um ihr Haus und ihren Zauberstab in „Hogwarts Legacy“ zu importieren.

Durch das Verknüpfen der Konten werden außerdem eine Schädelmaske mit Schnabel sowie exklusive Schulroben für das Spiel freigeschaltet.

Obendrein wurde ein besonderes Easter Egg in den Schlossruinen einer Nebenquest von „Hogwarts Legacy“ enthüllt. Die Ruinen gleichen denen, die bei Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure in der „The Wizarding World of Harry Potter“ innerhalb des Themenparks „Islands of Adventure“ von Universal Orlando zu sehen sind.

„Hogwarts Legacy“ soll am 10. Februar 2023 für PS 4&5, Xbox Series X und PC erscheinen. Der Releasetermin für Nintendo Switch ist bisher noch nicht bekannt. Zudem wird es für die PlayStation eine exklusive Quest geben.