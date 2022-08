Hogwarts Legacy zeigt auf der gamescom neues Material

Kaum ein Spiel wird so herbeigesehnt wie Hogwarts Legacy. Der Titel soll möglichst alle Anforderungen erfüllen, die Harry Potter-Fans an ein Spiel in ihrem Lieblings-Universum stellen. Die bisher erschienenen Trailer und Informationen sind dabei richtig vielversprechend. Leider wurde der Release kürzlich von 2022 auf Anfang 2023 verschoben. Immerhin wissen wir jetzt aber, wann wir neues Material zu Gesicht bekommen.

Hogwarts Legacy: Neue Eindrücke auf der gamescom

„Hogwarts Legacy“ wird auf der gamescom 2022 in Köln zwar wohl leider nicht spielbar sein, trotzdem nimmt das Spiel an der Messe teil. Bei der gamescom Opening Night Live am kommenden Dienstag wird es nämlich exklusive neue Informationen dazu geben. Das hat Host und Producer Geoff Keighley auf Twitter bekannt gegeben.

Die Show findet am 23. August direkt vor Ort in Köln statt. Ab 8 Uhr abends werden in knapp zwei Stunden mehr als 30 Spiele gezeigt. Neben „Hogwarts Legacy“ wird es dabei auch neue Eindrücke zu Sonic Frontiers, High on Life und Return to Monkey Island geben. Wie immer darf aber auch davon ausgegangen werden, dass auch ein paar Überraschungen und vielleicht sogar Neuankündigungen geben wird.

Das ist das Harry Potter-Spiel

„Hogwarts Legacy“ will die magische Welt, die J.K. Rowling in ihren Romanen entworfen hat, zum virtuellen Leben erwecken. Spieler*innen besuchen die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei in der Rolle einer selbsterstellten Hauptfigur. Hier kann dann das Haus gewählt werden und im Unterricht werden neue Sprüche und Tränke erlernt.

Die Mauern des Schlosses sind aber nicht die Grenzen der Spielwelt, in der ihr euch frei bewegen könnt. Der verbotene Wald kann ebenso betreten werden wie das kleine Städtchen Hogsmeade.

Die Geschehnisse von „Hogwarts Legacy“ sind im 18. Jahrhundert angesiedelt, es wird also eine ganz eigene Geschichte erzählt, die lange vor den Ereignissen aus den Büchern und Flmen stattfindet.

Das Spiel soll im Februar 2023 für alle gängigen Plattformen erscheinen. Wenn ihr mehr über den Titel herausfinden wollt, solltet ihr kommenden Dienstag bei der gamescom Opening Night Live einschalten.