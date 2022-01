Hogwarts Legacy: Ist der Releasetermin näher, als wir dachten?

Ein Weihnachtsgruß via Twitter mit dem Inhalt, dass man sich freue, im kommenden Jahr [2022] weitere Neuigkeiten zu Hogwarts Legacy zu teilen, ist das letzte offizielle Statement von Entwicklerstudio Avalanche Software, das zum kommenden Rollenspiel im Harry Potter-Universum veröffentlicht wurde.

Er könne es kaum erwarten, dann September 2022 mehr zu erfahren, scherzt ein Twitter-Nutzer und spielt damit auf die Funkstille an, die seitens Entwickler und WB Games seit Verkündigung der Release-Verschiebung herrscht.

AccountNGT schürt jedoch Hoffnung, dass ein Erscheinungsdatum, „näher [sei] als erwartet“.

Anzeichen für einen baldigen Release von Hogwarts Legacy

Bereits im Vorfeld der Game Awards 2021 gab es wilde Spekulationen, um Neuigkeiten sowie einen neuen Trailer zu „Hogwarts Legacy“, der während der Preisverleihung erstmalig gezeigt werden sollte. Das hat sich jedoch nicht bewahrheitet.

Der Twitter-Nutzer und vermeintliche Leaker AccountNGT, der bereits von einem Multiplayer-Modus für Hogwarts Legacy berichtet hat, weist mit einem Stellengesuch nach einem Localization Producer darauf hin, dass sich Avalanche Software somit in einer der letzten Entwicklungsphasen befinden sollte.

#AvalancheSoftware (Hogwarts Legacy) is looking for a Localization Producer (VO, text, Graphic / Video Localization) pic.twitter.com/Q5VKzOU2Go — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

Die Begründung sei dabei, dass Arbeiten wie das Voice Over, Texte und die Lokalisierung, also die Anpassungen an sprachliche und kulturelle Gegebenheiten, erst angegangen werden könnten, wenn das Spiel so gut wie fertig sei. Dazu schreibt er:

„Die Unterstützung von Sumo Digital Studios hat mir wirklich bei meiner Erschließung geholfen. Ich habe ein Datum von einem anderen Insider und hoffentlich bleibt es dabei, rechnet [Hogwarts Legacy] früher zu sehen, als erwartet.“

Weitere Antworten von AccountNGT zu Hogwarts Legacy

In einem kürzlich veröffentlichten Q&A antwortet AccountNGT auf die Frage, wann mit offiziellen Neuigkeiten zu „Hogwarts Legacy“ gerechnet werden darf, mit einem knappen: „Early this year“ und bejaht die Frage, ob es sicher sei, den Release im dritten Quartal von 2022 erwarten zu können.

Interessant ist dabei auch die geäußerte Vermutung, dass es sich beim Multiplayer-Modus um Mini-Spiele, beispielsweise in Form von Quidditch, handeln werde, bei diesen man sich um den höchsten Platz in Ranglisten messen könne.

Das Open-World-Spiel soll für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S und allem Anschein nach frühstens nach dem Kinostart von Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse am 15. April 2022 erscheinen. Alles was bisher zu Story und Gameplay von „Hogwarts Legacy“ bekannt ist, haben wir euch in diesem Video zusammengefasst:

