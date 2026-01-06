PS Plus Essential: Diese Spiele sind im Januar 2026 jetzt verfügbar

Sony startet auch 2026 wieder mit frischem Nachschub für PlayStation Plus Essential: Ab sofort können alle Abonnenten die drei Monats-Spiele für Januar 2026 ohne Zusatzkosten herunterladen. Mit dabei ist vor allem ein rasanter Arcade-Racer, dazu ein beliebtes Indie-Abenteuer und ein Comeback eines bekannten Disney-Klassikers.

Need for Speed: Unbound bringt Tempo und Style auf die PS5

Das Highlight des Monats ist Need for Speed: Unbound (PS5). Der von Criterion Games entwickelte Ableger setzt auf schnelle Straßenrennen, Polizei-Verfolgungsjagden und einen auffälligen Look, der realistische Optik mit stylischen Comic-Effekten kombiniert. Er erschien ursprünglich im November 2022 und ist nun Teil des Essential-Line-ups.

Core Keeper: Survival, Crafting und Koop

Ebenfalls im Paket steckt Core Keeper (PS5, PS4). Das Spiel kombiniert Survival, Erkundung und Crafting in einer unterirdischen Welt und lässt sich auch kooperativ spielen. Gerade Fans von Sandbox- und Aufbau-Spielen bekommen hier einen Titel, der bereits bei Kritikern gut angekommen ist.

Disney Epic Mickey: Rebrushed feiert sein Comeback

Als drittes Spiel ist Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS5, PS4) dabei. Das Remake bringt den Plattformer aus dem Jahr 2010 zurück auf aktuelle Plattformen – inklusive überarbeiteter Technik und modernisiertem Feinschliff. Wer den Originaltitel verpasst hat oder nostalgisch werden will, kann jetzt nachholen.

Überblick: PS Plus Essential im Januar 2026

Need for Speed: Unbound – PS5

– PS5 Core Keeper – PS5 / PS4

– PS5 / PS4 Disney Epic Mickey: Rebrushed – PS5 / PS4

Wann kommen Extra und Premium?

Nach der Freischaltung der Essential-Spiele richtet sich der Blick auf die nächste Ankündigung: Die Extra- und Premium-Neuzugänge werden üblicherweise am zweiten Mittwoch des Monats vorgestellt – für Januar 2026 wäre das der 14. Januar gegen 17:30 Uhr. Freigeschaltet werden die Titel dann voraussichtlich am darauffolgenden Dienstag, also am 20. Januar, meist am Vormittag.

Sony setzt ab 2026 stärker auf PS5

Schon länger ist außerdem klar: Sony will den Schwerpunkt bei PlayStation Plus künftig stärker auf die PS5 legen. PS4-Versionen sollen zwar nicht komplett verschwinden, aber insgesamt seltener werden. Hintergrund ist, dass immer mehr Spieler auf die aktuelle Konsolengeneration umsteigen und die PS4 im Plus-Angebot eine zunehmend kleinere Rolle spielt.