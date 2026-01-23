GTA Online Januar Update – God Mode-Glitches weg, faireres Spielerlebnis!

Rockstar Games hat am 22. Januar 2026 ein weiteres Hintergrund-Update für GTA Online veröffentlicht. Nur wenige Wochen nach dem letzten DLC A Safehouse in the Hills wurden damit erneut zahlreiche Glitches und Exploits entfernt, die vor allem in der Community für Unmut oder unfairen Vorteil gesorgt hatten.

Da es sich um ein serverseitiges Update handelt, brauchst du nichts herunterzuladen. Die Änderungen greifen automatisch, sobald du dich einloggst. Diese Art von Patches nutzt Rockstar regelmäßig, um kurzfristig Probleme zu beheben, ohne einen Client-Patch über die Plattformen auszuspielen.

Diese Fehler wurden im Update am 22. Januar 2026 beseitigt

Welche bekannten Glitches hat Rockstar diesmal entfernt? Zahlreiche Bugs, die über Monate hinweg in der Community kursierten oder durch neuen Content wie die Villen-Missionen entstanden sind, wurden laut Angaben des bekannten Insiders Tex2 behoben.

Die God Mode-Exploits mit dem RC Bandito und Fahrzeugen aus dem Nachtclub wurden entfernt.

Ein GCTF-Workaround (Give Cars to Friends) wurde ebenfalls gefixt.

Der Missionsfortschritt konnte bei Mansion-Trophäen und Plaketten bisher durch Exploits umgangen werden – dieser Fehler wurde behoben.

Glitches zum Duplizieren von Fahrzeugen aus der Villa-Auffahrt oder dem Büro-Garagen-System sind nicht mehr verwendbar.

Auch der sogenannte Mansion Car Merge-Glitch, mit dem du Fahrzeuge miteinander verschmelzen konntest, wurde gestoppt.

Außerdem: Die Abstimmung wird bei Rennen zum Mondneujahr sowie den drei neuen Deadline-Modi nun automatisch übersprungen, wodurch du schneller ins Spiel kommst.

Während der Mission Home Sweet Home und im Adversary Mode Mansion Raid wurde das unfreiwillige Ragdolling deaktiviert.

Ein faireres Spiel für alle

Wie beeinflussen diese Änderungen das Gameplay? Insbesondere die Entfernung der God Mode-Glitches sorgt für mehr Fairness in den öffentlichen Lobbys. Diese Exploits erlaubten es dir bisher, nahezu unbesiegbar zu sein – sehr zum Ärger aller, die sich regulär durch die Missionen und PvP-Inhalte kämpfen wollten.

Mit dem aktuellen Patch reagiert Rockstar spürbar auf das Feedback der Community, das nach den jüngsten Exploits erneut lauter wurde. Gleichzeitig signalisiert es auch, dass die Entwickler weiterhin auf Background-Updates setzen, um kurzfristig auf beliebte oder missbrauchte Schwachstellen zu reagieren.

Teil der laufenden Event-Woche

Welchen Rahmen bietet das Update? Die Korrekturen wurden im Rahmen der aktuellen Event-Woche ausgerollt, die noch bis zum 28. Januar 2026 läuft. Ein clever gewählter Zeitpunkt: Viele neue Aktivitäten und Spielmodi sind gerade aktiv, und mit einem sauberen Spielumfeld verbessert sich so das Gesamterlebnis für alle, die sich aktuell einloggen.

Solltest du also schon länger nicht mehr in GTA Online unterwegs gewesen sein, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt für eine Rückkehr – ohne nervige Duplikats-Fahrer oder unbesiegbare Charaktere.

Weitere Updates könnten bald folgen

Geht es bald mit dem Feinschliff weiter? Angesichts der hohen Update-Frequenz in den letzten Wochen ist sehr wahrscheinlich, dass Rockstar auch in den kommenden Wochen weitere kleinere Korrekturen veröffentlicht. Schon im Januar 2026 gab es neben dem bisherigen Client-Patch mindestens drei serverseitige Hintergrundupdates.

Damit bleibt Rockstar seiner Strategie treu, beschleunigt auf Probleme einzugehen – gerade wenn neue Inhalte veröffentlicht wurden, wie zuletzt mit dem Villen-Update. Auch bei kleineren Eventwochen oder Modus-Rotation dürfte das Studio weiterhin regelmäßig nachbessern.

Was hältst du von den jüngsten Änderungen in GTA Online? Haben dich die Glitches gestört oder wirst du ein wenig den alten Wild-West-Charakter mancher Lobbies vermissen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!