In Saros entscheidet oft ein einziger Fehler darüber, ob ein Run weitergeht oder brutal endet. Umso ärgerlicher ist es, wenn nicht die eigenen Reflexe, sondern ein Bug für das plötzliche Aus sorgt. Genau an dieser Stelle setzt das neue Update 01.004.003 von Housemarque an.

Der frische PS5-Patch fällt zwar nicht riesig aus, kümmert sich aber um einige Probleme, die für Spieler besonders schmerzhaft sein konnten: fehlerhafte Zweite-Chance-Effekte, blockierte Wege, falsche Spawnpunkte und eine Abkürzung, die eigentlich gar nicht möglich sein sollte.

Zweite Chance soll jetzt wirklich eine zweite Chance sein

Besonders wichtig ist ein Fix rund um bestimmte Artefakte und Waffen-Eigenschaften. Diese konnten in Verbindung mit der Zweite-Chance-Sequenz dafür sorgen, dass Arjun nicht gerettet wurde, sondern direkt starb.

Für ein Spiel wie Saros ist das natürlich ein ziemlich bitterer Fehler. Schließlich basiert ein großer Teil der Spannung darauf, sich mit einem guten Build, schnellen Reaktionen und etwas Glück immer weiter durch die feindlichen Gebiete zu kämpfen. Wenn ausgerechnet ein Rettungseffekt den Run beendet, ist der Frust vorprogrammiert.

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Mit Update 01.004.003 soll dieses Problem nun nicht mehr auftreten. Außerdem wurden zwei weitere Gameplay-Fehler korrigiert. Die Waffen-Eigenschaft Gun Control funktioniert auf dem Onslaught-Gewehr jetzt wie vorgesehen. Der Growth Incapacitor verliert seine korrekte Wirkung zudem nicht mehr nach einem Neustart des Spiels.

Housemarque schließt Blocker in mehreren Gebieten

Neben den Gameplay-Fixes nimmt sich der Patch vor allem dem Leveldesign an. In mehreren Bereichen konnte es passieren, dass Spieler nicht korrekt weiterkamen oder an Stellen landeten, an denen sie eigentlich nicht feststecken sollten.

Behoben wurde unter anderem ein Problem im Atrium der Kathedrale, bei dem Spieler außerhalb des Solar Cage stranden konnten. Auch die Tresortür in den Alten Tiefen sowie das Tor zum Verdorbenen Sumpf wurden angepasst, damit sie nicht mehr fälschlicherweise verschlossen bleiben.

Ein weiterer Fix betrifft die Brücke zur Entweihten Festung. Diese konnte unter bestimmten Umständen zu früh aktiviert werden. Dadurch war es möglich, den Verdorbenen Sumpf komplett zu umgehen. Mit dem neuen Update ist diese unbeabsichtigte Abkürzung Geschichte.

Auch Spawnpunkte und Eclipse Threads wurden verbessert

Zusätzlich hat Housemarque einen Fehler mit Autosaves in der Passage korrigiert. Wenn Spieler zuvor auf bestimmten Treppen standen, konnte das Spiel einen falschen Spawnpunkt verwenden.

Ebenfalls behoben wurde ein seltener Bug am Gelben Ufer. Dort konnte Arjun beim Einsatz der Fähigkeit Sonnenfinsternis plötzlich sterben. Nach dem Update sollte die Fähigkeit in diesem Bereich zuverlässiger funktionieren.

Abseits davon nennt Housemarque noch kleinere Audio-Verbesserungen und allgemeine Bugfixes. Große neue Inhalte bringt Patch 01.004.003 also nicht mit, für aktive Spieler dürfte das Update trotzdem wichtig sein. Gerade die behobenen Level-Blocker und der Zweite-Chance-Bug konnten Runs bislang empfindlich stören.

Saros ist seit dem 30. April 2026 exklusiv für die PS5 erhältlich.