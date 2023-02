Hogwarts Legacy: Das Schatzgewölbe beim Marunweem-See, so löst ihr das Rätsel mit den 8 Blöcken

Manche Rätsel in Hogwarts Legacy sind alles andere als selbsterklärend und für viele gehört das Schatzgewölbe in der Region Marunweem-See dazu. Hier werdet ihr mit acht Steinblöcken konfrontiert, die ihr in der richtigen Reihenfolge mit Accio herausziehen müsst. Wie diese Reihenfolge aussieht, verraten wir euch in dieser Lösung.

Das Schatzgewölbe befindet sich übrigens auf dem Weg zum Gipfel der Serpentinen. Hier kommt ihr während der Hauptmission Im Schatten des Berges mit Sebastian vorbei. Ihr könnt das Schatzgewölbe zusammen mit eurem Mitschüler betreten, zwar ist euer Kamerad keine große Hilfe beim Knacken von Rätseln, dafür lässt er euch aber auch in Ruhe machen.

Das Schatzgewölbe beim Marunweem-See: So löst ihr das Rätsel

Das Gewölbe selbst gibt eigentlich nicht viel her und zu allem Überfluss erhaltet ihr hier auch keine großartigen Hinweise darauf, was ihr tun sollt und in welcher Reihenfolge mit den Blöcken interagiert werden muss. Da hilft also nur rumprobieren, was aber ganz schön anstrengend und vor allen Dingen auch zeitaufwändig werden kann.

Daher wollen wir euch in diesem Guide die Lösung einfach direkt verraten. Am Ende des Gangs findet ihr euch in einem kleinen Höhlenraum wieder, in welchem acht Blöcke mit goldenen Griffen gefunden werden können. Diese Blöcke könnt ihr mit Accio herausziehen, doch bleiben sie nur dann draußen, wenn ihr sie in der richtigen Reihenfolge zieht.

Stimmt die Reihenfolge nicht, kehren die Blöcke in ihre Ausgangslage zurück und ihr müsst noch einmal komplett von vorne anfangen. Doch erst wenn ihr vier der acht Blöcke in der richtigen Reihenfolge herausgezogen habt, gilt das Rätsel als gelöst und ihr könnt euch über einen weiteren Schatz der Marke Hogwarts Legacy freuen.

© Warner Bros./Avalanche Studios/PlayCentral.de

Um es einfacher zu machen, geben wir den Blöcken eine Nummer. Die obere Reihe, von links nach rechts, bekommt die Nummer 1 bis 4, und die untere Reihe, ebenfalls von links nach rechts, die Nummern 5 bis 8. Stellt euch nun vor die Blöcke und zieht diese via Accio in der folgenden Reihenfolge aus dem Gestein:

Lösung für das Rätsel: 8, 4, 2, 5

Zu eurer Rechten wird sich nun die Wand öffnen und ihr könnt die Truhe dahinter erreichen, die euch weitere Kleidung zur Verfügung stellt. Solltet ihr kein Interesse an weiteren Klamotten haben, verkauft diese doch in eurem eigenen Laden, den Besitzer der Deluxe Edition freischalten können, indem sie in Hogsmeade den Auftrag Kümmer dich um deine Angelegenheiten abschließen.

Habt ihr das Rätsel im Schatzgewölbe in der Region Marunweem-See erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr den Rest der Region weiter erkunden. Es gibt noch mehr Mysterien wie das Rätsel mit den 8 Blöcken zu entdecken und solltet ihr Im Schatten der Berges noch nicht abgeschlossen haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür.