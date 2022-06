Instagram-Modell bestätigt Auftritt in Resident Evil 4 – wer spielt Ashley Graham?

Ella Freya lieh Ashley Williams ihr Gesicht in Resident Evil 4. © Ella Freya/Capcom

Ashley Graham, der nervigste NPC aller Zeiten, bekommt ein neues Gesicht. Buchstäblich, denn die Figur wird in Resident Evil 4 Remake von einer neuen Person verkörpert – und zwar von Ella Freya.

Aber sind wir mal ehrlich. Wenn wir an Ashley denken, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Während wir in Games wie Ico wundervoll präsentiert bekamen, wie cool und sinnvoll ein*e Begleiter*in sein kann, hat Capcom mit „Resident Evil 4“ exakt das Gegenteil erreicht.

Ashley hat nie das gemacht, was sie eigentlich tun sollte. Viel mehr schien sie Spaß daran gefunden zu haben, den Feinden in die Arme zu laufen. Sie wollte nie wirklich mit Leon S. Kennedy zusammenarbeiten, oder so schien es zumindest ihrem Ingame-Verhalten nach zu urteilen. Und dennoch ist sie natürlich ein wichtiger Teil des Videospiels, der nicht wegzudenken ist.

Immerhin ist es Ashley Graham, die Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die wir aus den Fängen der Las Plagas retten müssen. Also ist für den Gameplay-Fail wohl eher Capcom selbst verantwortlich und weniger die Figur als solche.

Wer spielt Ashley Graham in Resident Evil 4 (Remake)?

Wer steckt hinter dem Gesicht von Ashley Graham? Im offiziellen Teaser-Trailer von „Resident Evil 4“ (Remake) wird das neue Gesicht von Ashley Graham gezeigt und ihr wundervolles Antlitz kommt natürlich nicht von irgendwoher.

Es handelt sich hierbei um eine echte Person. Die Daten für die Fotogrammetrie stammen von Instagram-Modell Ella Freya.

Und die zeigt sich sichtlich berührt im sozialen Netz, die laut eigener Aussage die Fassung verloren hat beim Game-Reveal:

„Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich fast geweint. Ich bin so glücklich gerade. Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen. […] Ich bin sehr glücklich nun der RE-Familie anzugehören.“

Wer ist Ella Freya? Ella Freya ist keine Unbekannte. In Japan ist das Modell sehr bekannt. Sie verfügt über einen YouTube-Kanal und ist sogleich auf Instagram und Patreon vertreten. Allein auf Instagram verfügt sie über 384.000 Follower*innen.

Sie ist laut eigener Aussage ein passioniertes Modell, aber an keine Agentur gebunden. Sie baut auf die Erstellung eigener Bilder.

Wissenswert: Das ursprüngliche Modell von Ashley Graham basiert übrigens auf Elizabeth Mathieson. Außerdem wurde Ashley von Carolyn Lawrence eingesprochen.

„Resident Evil 4“ erscheint am 24. März 2023 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Es steht außerdem schon fest, dass die Story angepasst wird.