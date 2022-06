Resident Evil 4 Remake offiziell für 2023 angekündigt

Die aktuelle State of Play startete direkt mit einem Top-Reveal: Das Remake zu Resident Evil 4 wurde offiziell angekündigt und einen ersten Trailer sowie Releasetermin gibt’s auch schon! Wie die Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers aussieht und wann sie erscheint, erfahrt ihr hier.

Resident Evil 4 Remake für PS5 ist offiziell

Nach den erfolgreichen Remakes zu Resident Evil 2 und Resident Evil 3 folgt nun die heißerwartete Neuauflage zu Resident Evil 4. Lange wurde schon gemunkelt, dass Capcom hinter den Kulissen an der Frischzellenkur von Leon S. Kennedys Abenteuer im düsteren Dorf arbeiten würde. Nun ist es also offiziell und die State of Play lieferte sogleich erste Eindrücke und das Release-Datum.

Seht hier den Trailer zu Resident Evil 4 Remake:

Das Video zeigt wunderbar, wie sich das damalige GameCube-Abenteuer grafisch weiterentwickelt hat. Zudem gibt es neben dem Protagonisten Leon auch einen ersten Blick auf Ada Wong, Ashley und die Ganados.

Die Story dreht sich um die Rettungsaktion der Präsidententochter Ashley. Leon reist in ein spanisches Dorf, um das Mädchen aus den Fängen eines mysteriösen Kults zu befreien und begegnet dort einer ausbreitenden Gefahr in Form der Las Plagas-Parasiten.

Wann ist der Release?

Direkt zu Beginn des Reveals zeigte Capcom bereits den Releasetermin. Am 24. März 2023 wird „Resident Evil 4“ für PS5, Xbox Series X und PC erscheinen. Die Last Gen-Konsolen werden demnach wohl nicht beliefert.

PSVR 2-Inhalte angekündigt

Zudem werden Inhalte für PSVR 2 zum „Resident Evil 4“-Remake versprochen. Näher ins Detail ging man diesbezüglich nicht. Da das Spiel aber aus Third-Person-Perspektive gespielt wird, kommen vermutlich eher ein zusätzlicher Modus oder andere abgespeckte Inhalte für die neue VR-Brille für PS5.

Resident Evil Village kommt in VR

Resi-Fans dürfen sich auf weiteres Horror-Futter freuen. Denn Lady Dimitrescu und Co. dürfen in VR bewundert… pardon, gefürchtet werden. Wie Capcom und Sony nämlich offenbarten, wird eine VR-Version von Resident Evil Village für PSVR 2 erscheinen. Wann es soweit ist, wurde noch nicht kommuniziert.