Final Fantasy 16: Imposanter Trailer enthüllt Release-Zeitraum

Die Fans von Final Fantasy 16 übten sich schon lange genug in Geduld. Nach schier unzähligen Monaten Durststrecke gibt es jetzt endlich einen neuen Trailer zu Final Fantasy 16 und der hat es echt in sich. Nicht nur sehen wir viele Esper und Action, sondern bekommen sogar einen Blick auf das Release-Fenster. Allzu lange werden wir demnach nicht mehr warten müssen, auch wenn es den meisten wohl nicht schnell genug gehen kann.

Final Fantasy 16 bekommt imposanten Trailer voller Action

Der Dominance-Trailer, den Square Enix in der aktuellen State of Play auspackte, zeigt uns die neuesten Einblicke in das kommende Action-Rollenspiel. Und darin dreht sich alles um die grandios in Szene gesetzten Beschwörungen aka Esper. Bahamuth, Ilfrit, Shiva und Co. zeigen direkt, was sie draufhaben.

In FF16 können sich Menschen, so genannte Domini, in diese gottgleichen Wesen verwandeln. Sie beherbergen die Kraft einer Esper und kämpfen in riesigen Schlachten gegeneinander. Es sind Zeiten des Krieges, die wir in „Final Fantasy 16“ erleben werden, und die Domini fungieren für ihre Nationen als Waffen.

Hier ist der neueste Trailer zu Final Fantasy 16:

Es ist direkt zu sehen, dass Square Enix im neuesten Ableger der renommierten Reihe eindeutig wieder auf Action setzt und nimmt sich auch ein wenig Final Fantasy 7 Remake zum Vorbild. Es gibt nämlich auch erstmals Kämpfe im richtigen Gameplay samt UI zu bestaunen, bei dem das Echtzeit-Kampfsystem kurz vorgestellt wird.

Wann erscheint Final Fantasy 16?

Ein genaues Release-Datum lässt noch auf sich warten, aber die wartenden Fans werden nicht komplett im Regen stehen gelassen. Auf den Sommer 2023 dürfen wir uns freuen, so viel wurde jetzt schonmal verraten. Hoffen wir, dass die Entwickler dieses Zeitfenster auch einhalten können.